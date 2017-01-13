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2 Battery для Android

2 Battery 3.48 для Android

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Описание 2 Battery 3.48 для AndroidОписание   Скачать 2 Battery 3.48 для AndroidСКАЧАТЬ (5 Мб) Скриншоты 2 Battery 3.48 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика 2 Battery 3.48 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2 Battery 3.48 для AndroidОтзывы (0)  
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2 Battery - полезное и удобное в эксплуатации приложение для Android, с помощью которого можно легко увеличить автономность работы Вашего смартфона или планшета.

Эффективный расход батареи достигается путем задания в настройках программы алгоритма, благодаря которому осуществляется автоматическое включение/выключение подключения к Интернету, передачи данных, синхронизации, регулировка яркости экрана и пр. Присутствует дневной и ночной режим, настраиваемые белый и черный списки, уведомления о низком заряде батареи и многое другое.

Скриншоты 2 Battery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 843
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
 Программа 2 Battery отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе 2 Battery

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