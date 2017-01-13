2 Battery - полезное и удобное в эксплуатации приложение для Android, с помощью которого можно легко увеличить автономность работы Вашего смартфона или планшета.

Эффективный расход батареи достигается путем задания в настройках программы алгоритма, благодаря которому осуществляется автоматическое включение/выключение подключения к Интернету, передачи данных, синхронизации, регулировка яркости экрана и пр. Присутствует дневной и ночной режим, настраиваемые белый и черный списки, уведомления о низком заряде батареи и многое другое.