ТОП-сегодня раздела "Батареи"

Говорящая батарея 3.2 Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень...

Android Booster Free 5.3.00.00 Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте,...

Android Assistant 23.68 Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с...

Battery HD 1.80 (Google Play) Battery HD – программа покажет уровень заряда батареи, а также определит оставшееся время до...

2 Battery 3.58 2 Battery – помогает решить проблему с чрезмерным расходом батареи и продлевает время...