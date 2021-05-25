Gauge Battery Widget для Android

Описание
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Оценка: 4.88/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Батареи - Плагины, аддоны
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 404 | Статистика
Размер:7,53 Мб
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Gauge Battery Widget скриншот № 4

Gauge Battery Widget — альтернативная версия надоевшего стандартного виджета батареи. Следите за работой батареи с помощью информативных графиков.

Особенности приложения:

  • Оптимизировано для смартфонов и планшетов.
  • Заряд батареи в процентах.
  • Выбор цветовой гаммы виджета.
  • Выбор размера виджета.
  • Информация о температуре аккумулятора.

Примечание: приложение может некорректно работать при наличии программ типа менеджеров задач (Task Killer). 

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