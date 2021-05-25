Gauge Battery Widget для Android
|Оценка:
|4.88/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tomas Hubalek
|Категории:
|Батареи - Плагины, аддоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 404 | Статистика
|Размер:
|7,53 Мб
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Gauge Battery Widget — альтернативная версия надоевшего стандартного виджета батареи. Следите за работой батареи с помощью информативных графиков.
Особенности приложения:
- Оптимизировано для смартфонов и планшетов.
- Заряд батареи в процентах.
- Выбор цветовой гаммы виджета.
- Выбор размера виджета.
- Информация о температуре аккумулятора.
Примечание: приложение может некорректно работать при наличии программ типа менеджеров задач (Task Killer).
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Admin
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