Battery - небольшая и удобная в использовании программа, которая позволяет пользователю следить за состоянием заряда батареи на мобильных устройствах под управлением Android.

Приложение отличается довольно высокой точностью определения заряда (+/- 1%), а также отображает приблизительное время, которое осталось до полной разрядки аккумулятора.