Battery для Android
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MacroPinch
|Категория:
|Батареи
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 533 | Статистика
|Размер:
|3,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Battery - небольшая и удобная в использовании программа, которая позволяет пользователю следить за состоянием заряда батареи на мобильных устройствах под управлением Android.
Приложение отличается довольно высокой точностью определения заряда (+/- 1%), а также отображает приблизительное время, которое осталось до полной разрядки аккумулятора.
Battery Booster - утилита для Android, позволяющая настроить батарею вашего устройства на...
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень...
Kaspersky Battery Life 1.5.4.427
Бесплатное приложение, которое позволяет продлить время работы батареи Android-смартфона...
SystemPanel - полезная утилита для Android, которая объединяет в себе функции менеджера задач,...
Battery - небольшая и удобная в использовании программа, которая позволяет пользователю...
Battery snap – полный и подробный анализ использования аккумулятора в режиме реального...
Отзывы о программе Battery
Admin
Отзывов о программе Battery 3.3.4 пока нет, можете добавить...