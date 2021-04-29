Battery для Android

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Оценка: 4.72/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Батареи
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 533 | Статистика
Размер:3,45 Мб
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Battery - небольшая и удобная в использовании программа, которая позволяет пользователю следить за состоянием заряда батареи на мобильных устройствах под управлением Android.

Приложение отличается довольно высокой точностью определения заряда (+/- 1%), а также отображает приблизительное время, которое осталось до полной разрядки аккумулятора.

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