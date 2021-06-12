Android Assistant для Android

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Оценка: 4.68/5 голосов - 59
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Батареи - Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):3 / 54 738 | Статистика
Размер:3,9 Мб
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Android Assistant — полнофункциональная утилита для получения подробной информации и настройки Android-смартфона. С ее помощью вы сможете видеть использование ресурсов процессора, памяти, батареи, видеть все активные процессы, очищать кэш от данных различных программ, включать/выключать модули Bluetooth и Wi-Fi, удалять установленные приложения и выполнять еще рад процедур, которые продлять автономную работу устройства и сделают его работу более быстрой и удобной.

Среди других достоинств программы можно выделить встроенный файловый менеджер, позволяющий проводить операции с файлами, функцию автозапуска, контролирующую запуск приложений, быстрый доступ к настройкам звонков и громкостью, режим Тихого запуска и многое другое.  

Что нового в Android Assistant 23.91?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Android Assistant

Vels про Android Assistant 5.6 для Android [25-11-2013]

Вируса нет. Сеня проверь сначала!
3 | 2 | Ответить

Наум про Android Assistant 5.0 для Android [29-12-2012]

А прога весьма полезная. Вот только некоторые ее преимущества:
1. Если включить автооптимизацию программа будет выключать процессы висящие в памяти, использование этой опции дает ощутимую экономию энергии аккумулятора. По умолчанию стоит час и этого вполне достаточно
2.Использование функции App Backup позволяет создать инсталяционные версии установленных программ - своего рода акронис для андроид программ. Это бывает нужно когда обновляешь операционку или вдруг потерял программа по каким либо причинам исчезла с телефона. Фишка опции в том что она создает бекап обновленной версии программы, а не голый начальный вариант программы
3. Подробная информация о процессах, диспетчер файлов, настройки и многое другое. Рекомендую всем.
6 | 18 | Ответить

сеня про Android Assistant 4.8 для Android [19-12-2012]

вирус голимый шпион не качайте
9 | 6 | Ответить

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