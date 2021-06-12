Android Assistant — полнофункциональная утилита для получения подробной информации и настройки Android-смартфона. С ее помощью вы сможете видеть использование ресурсов процессора, памяти, батареи, видеть все активные процессы, очищать кэш от данных различных программ, включать/выключать модули Bluetooth и Wi-Fi, удалять установленные приложения и выполнять еще рад процедур, которые продлять автономную работу устройства и сделают его работу более быстрой и удобной.

Среди других достоинств программы можно выделить встроенный файловый менеджер, позволяющий проводить операции с файлами, функцию автозапуска, контролирующую запуск приложений, быстрый доступ к настройкам звонков и громкостью, режим Тихого запуска и многое другое.