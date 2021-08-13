Battery Widget для Android

Описание
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Оценка: 4.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Батареи - Плагины, аддоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 112 | Статистика
Размер:20,31 Мб
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Battery Widget — виджет для домашнего экрана Android-смартфона, отображающий уровень заряда батареи, а при тапе на нем открывающий окно с кнопками для включения/выключения модулей беспроводной связи и входа в настройки экрана и батареи.

Особенности приложения:

  • Отображение процента батареи в 1x1 виджетах.
  • Индикатор в панели инструментов.
  • Настраиваемы цветовые гаммы.
  • Разные варианты шрифта.
  • Отображение процента батареи и оставшееся время работы.
  • Поддержка всех разрешений экрана.
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Отзывы о программе Battery Widget

ХХХ про Battery Widget 1.6.10 для Android [15-11-2011]

У меня 2.1 Андроид, при старте показывает пустую батарею и требуется перезапуск виджета.
А так понравился. Ищу рабочий с теми же функциями...
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