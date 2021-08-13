Battery Widget для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|M2Catalyst, LLC.
|Категории:
|Батареи - Плагины, аддоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 112 | Статистика
|Размер:
|20,31 Мб
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Battery Widget — виджет для домашнего экрана Android-смартфона, отображающий уровень заряда батареи, а при тапе на нем открывающий окно с кнопками для включения/выключения модулей беспроводной связи и входа в настройки экрана и батареи.
Особенности приложения:
- Отображение процента батареи в 1x1 виджетах.
- Индикатор в панели инструментов.
- Настраиваемы цветовые гаммы.
- Разные варианты шрифта.
- Отображение процента батареи и оставшееся время работы.
- Поддержка всех разрешений экрана.
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Отзывы о программе Battery Widget
ХХХ про Battery Widget 1.6.10 для Android [15-11-2011]
У меня 2.1 Андроид, при старте показывает пустую батарею и требуется перезапуск виджета.
А так понравился. Ищу рабочий с теми же функциями...
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