MirAudioBook Browser - это своеобразный урезанный браузер, который предназначен в первую очередь для любителей аудиокниг

VKMP3 Downloader - простая в использовании программа, которая предназначена для скачивания mp3-файлов из социальной сети ВКонтакте

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

MorphVOX Junior 2.8.1

MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового

Аура Леса - дневного и ночного 2.8.6d.200

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

SunVox 1.9.1

SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером