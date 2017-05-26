Audio Amplifier Pro для Windows

Audio Amplifier Pro 2.2.0

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Описание Audio Amplifier Pro 2.2.0Описание   Скачать Audio Amplifier Pro 2.2.0СКАЧАТЬ (6,3 Мб) Скриншоты Audio Amplifier Pro 2.2.0Скриншоты (3)   Статистика Audio Amplifier Pro 2.2.0Статистика   Отзывы о Audio Amplifier Pro 2.2.0Отзывы (0)  
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Audio Amplifier Pro - инструмент для регулировки уровня звучания аудио и видео файлов. Иногда бывает, что у записанной композиции или видеоклипа низкий объем звука, как бы громко Вы ни устанавливали бегунок громкости на проигрывателе.

Так вот утилита способна повысить/уменьшить тональность звуковой дорожки видеоклипа или аудио файла буквально в несколько кликов. Выберите файл, поставьте нужный вам размер громкости (в процентах от исходного) и запустите преобразование. Уже через несколько секунд получите новый файл с измененным звучанием.

Кроме того, Audio Amplifier Pro позволяет сделать нормализацию видео файлов и аудио композиций, тогда выбранный список файлов будет звучать на одинаковой громкости.

Приложение поддерживает работу со всеми основными и популярными форматами аудио и видео, что позволит лучше настроить Вашу медиатеку, сделав ее более качественней.

Скриншоты Audio Amplifier Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: S29.95
Ограничение в работе программыобрабатываются файлы звучанием менее 1 минуты
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 769
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Audio Amplifier Pro

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