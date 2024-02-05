SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером. К достоинствам программы следует отнести гибкую архитектуру (может работать на любых устройствах и системах), наличие высоко оптимизированного алгоритма синтеза, большое количество разнообразных синтезаторов и эффектов, экспорт/импорт в формат WAV, SUNVOX, MOD, XM, поддержку MIDI и многое другое.

Эта программа станет хорошим помощником и пригодится музыкальным DJ-ям и микшерам, позволяя проводить разнообразные эксперименты в области электронной музыки, поиска необычного звучания или создания нового стиля.

Основные возможности: