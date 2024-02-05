SunVox для Windows
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 65
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v2.1.1c | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex Zolotov
|Категории:
|DJ Студии, микшеры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 36 007 | Статистика
|Размер:
|36,18 Мб
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SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером. К достоинствам программы следует отнести гибкую архитектуру (может работать на любых устройствах и системах), наличие высоко оптимизированного алгоритма синтеза, большое количество разнообразных синтезаторов и эффектов, экспорт/импорт в формат WAV, SUNVOX, MOD, XM, поддержку MIDI и многое другое.
Эта программа станет хорошим помощником и пригодится музыкальным DJ-ям и микшерам, позволяя проводить разнообразные эксперименты в области электронной музыки, поиска необычного звучания или создания нового стиля.
Основные возможности:
- Настраиваемый масштаб для удобной работы на экранах любого размера.
- Качественно оптимизированные алгоритмы синтеза: программа отлично работает на компьютерах любой мощности.
- Включено огромное количество встроенных модулей синтезаторов и эффектов, что дает возможность делать самые невообразимые сочетания между ними.
- Поддержка WAV, AIFF и XI сэмплов.
- Поддержка нескольких звуковых систем - ASIO, DirectSound, MME, ALSA, OSS, JACK, Audiobus, IAA.
- Возможен мультидорожечный экспорт в WAV, а также импорт и экспорт MIDI.
- Sampler: новый контроллер "Длина тика" (влияет на длину огибающих)
- новый пример: NightRadio - Frozen
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе SunVox
Error_Gamer про SunVox 1.9.1 [06-11-2017]
Буду использовать для создания треков ддля своей АУ андертейл. Оч крутая прога! Подойдет для слабых пк)
13 | 15 | Ответить
ДенВик про SunVox 1.9b [30-09-2016]
Народ, надо пользоваться гуглом.
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Мануал на русском для -SunVox- здесь
http://www.warmplace.ru/wiki/doku.php?id=sunvox:manual_ru
(немного запутанно, но разобраться можно, много ссылок-примеров на видео уроки).
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В других подобных прогах пытался разобраться - не сумел. В этой разобрался и юзаю её время от времени.
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Прога не только на -Миди-, но и на -Wav-. Жаль, что без -mp3-.
Миди очень бы пригодился в флеш играх (там размер музыкальных файлов очень критичен).
Но, к сожалению, флеш не поддерживает миди. Разработчики флеш игр негодуют.
8 | 16 | Ответить
Игорь про SunVox 1.8.1 [16-06-2015]
Не могу понять что и как работает с чего начинать. Например пробовал играть -почему не запоминает-как пользоваться?
9 | 13 | Ответить
no name про SunVox 1.7 [17-05-2013]
проще разобратся в fl studio чем в этой штуке...
11 | 12 | Ответить
гость про SunVox 1.7 [15-05-2013]
Слабо понял зачем прога на миди, для меня этот формат только на сименсах в прошлом веке прикалывал
14 | 9 | Ответить