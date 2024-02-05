SunVox для Windows

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Оценка: 4.13/5 голосов - 65
Лицензия: Бесплатная
Версия:v2.1.1c | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:DJ Студии, микшеры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 36 007 | Статистика
Размер:36,18 Мб
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SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером. К достоинствам программы следует отнести гибкую архитектуру (может работать на любых устройствах и системах), наличие высоко оптимизированного алгоритма синтеза, большое количество разнообразных синтезаторов и эффектов, экспорт/импорт в формат WAV, SUNVOX, MOD, XM, поддержку MIDI и многое другое.

Эта программа станет хорошим помощником и пригодится музыкальным DJ-ям и микшерам, позволяя проводить разнообразные эксперименты в области электронной музыки, поиска необычного звучания или создания нового стиля.

Основные возможности:

  • Настраиваемый масштаб для удобной работы на экранах любого размера.
  • Качественно оптимизированные алгоритмы синтеза: программа отлично работает на компьютерах любой мощности.
  • Включено огромное количество встроенных модулей синтезаторов и эффектов, что дает возможность делать самые невообразимые сочетания между ними.
  • Поддержка WAV, AIFF и XI сэмплов.
  • Поддержка нескольких звуковых систем - ASIO, DirectSound, MME, ALSA, OSS, JACK, Audiobus, IAA.
  • Возможен мультидорожечный экспорт в WAV, а также импорт и экспорт MIDI.
Что нового в SunVox v2.1.1c?
  • Sampler: новый контроллер "Длина тика" (влияет на длину огибающих)
  • новый пример: NightRadio - Frozen
  • исправлены ошибки
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Отзывы о программе SunVox

Error_Gamer про SunVox 1.9.1 [06-11-2017]

Буду использовать для создания треков ддля своей АУ андертейл. Оч крутая прога! Подойдет для слабых пк)
13 | 15 | Ответить

ДенВик про SunVox 1.9b [30-09-2016]

Народ, надо пользоваться гуглом.
- -
Мануал на русском для -SunVox- здесь
http://www.warmplace.ru/wiki/doku.php?id=sunvox:manual_ru
(немного запутанно, но разобраться можно, много ссылок-примеров на видео уроки).
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В других подобных прогах пытался разобраться - не сумел. В этой разобрался и юзаю её время от времени.
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Прога не только на -Миди-, но и на -Wav-. Жаль, что без -mp3-.
Миди очень бы пригодился в флеш играх (там размер музыкальных файлов очень критичен).
Но, к сожалению, флеш не поддерживает миди. Разработчики флеш игр негодуют.
8 | 16 | Ответить

Игорь про SunVox 1.8.1 [16-06-2015]

Не могу понять что и как работает с чего начинать. Например пробовал играть -почему не запоминает-как пользоваться?
9 | 13 | Ответить

no name про SunVox 1.7 [17-05-2013]

проще разобратся в fl studio чем в этой штуке...
11 | 12 | Ответить

гость про SunVox 1.7 [15-05-2013]

Слабо понял зачем прога на миди, для меня этот формат только на сименсах в прошлом веке прикалывал
14 | 9 | Ответить

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