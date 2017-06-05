Gilisoft USB Lock для Windows

Gilisoft USB Lock 6.5.0

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Описание Gilisoft USB Lock 6.5.0Описание   Скачать Gilisoft USB Lock 6.5.0СКАЧАТЬ (5,04 Мб) Скриншоты Gilisoft USB Lock 6.5.0Скриншоты (6)   Статистика Gilisoft USB Lock 6.5.0Статистика   Отзывы о Gilisoft USB Lock 6.5.0Отзывы (0)  
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GiliSoft USB Lock - инструмент для предотвращения утечки важных и конфиденциальных данных с компьютера различными носителями через USB-порты, оптические приводы и даже floppy-дисковод. Любой накопитель информации (USB-флешки, Android и iPhone телефоны, внешние накопители, CD / DVD-диски и др.) будет заблокирован и не сможет скопировать какие-либо файлы и данные с ПК. Это особенно полезно при общем доступе к компьютеру на работе или дома, когда Ваши сотрудники или дети могут скачать или удалить секретную информацию.

Кроме блокировки подключения внешних накопителей, GiliSoft USB Lock может также отключать и другие устройства (принтеры, модемы, порты и т.д.), блокировать доступ к выбранным web-сайтам и запуск определенные приложения. Вход в GiliSoft USB Lock осуществляется через пароль, поэтому просто снять установленные Вами ограничения не получится. Однако если кто-то это попытается сделать, то после 5 неверных попыток на Ваш e-mail придет соответствующее уведомление.

В целом же, GiliSoft USB Lock достаточно мощная многофункциональная утилита, которая сможет обеспечить приемлемый уровень Вашей конфиденциальной безопасности и сохранности важной информации.

Скриншоты Gilisoft USB Lock:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы10 минут работы
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе Gilisoft USB Lock

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