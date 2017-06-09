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Turn Off the Lights для Windows

Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google Chrome

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Описание Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google ChromeОписание   Скачать Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,47 Мб) Скриншоты Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Turn Off the Lights 3.4.23.0 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Turn Off the Lights - расширение для Google Chrome, которое при просмотре видео в браузере затемняет лишнюю часть страницы, тем самым обеспечивая более удобный и комфортный просмотр ролика. Для управления этой функцией нужно всего лишь нажать на значок лампочки, который появится после установки этого дополнения. Удобно, что для самых популярных ресурсов (например,YouTube) включение затемнения происходит автоматически, и ничего не отвлекает от видеоклипа.

При желании в Turn Off the Lights можно использовать дополнительные настройки:

  • Опция включения/выключения эффектов приглушения и нарастания яркости
  • Пользовательские цвета
  • Опция обнаружения флэш
  • Опция отображения уровня затемнения
  • Опция защиты глаз ночью
  • Опция атмосферного освещения
  • Опция отображения тёмного слоя в верхней части окна
  • Опция горячих клавиш:
  • Опция установки переключателя ночного режима и др.

В целом, достаточно интересное расширение, с которым использование обозревателя Chrome становится еще более приятным.

Скриншоты Turn Off the Lights:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 044
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Turn Off the Lights

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