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AOMEI Partition Assistant для Windows

AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1

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Описание AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1Описание   Скачать AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1СКАЧАТЬ (9,54 Мб) Скриншоты AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1Скриншоты (10)   Статистика AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1Статистика   Отзывы о AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере. Тут Вам доступны функции создания, активации, объединения, разделения, форматирования, изменения размера, стирания, скрытия, выравнивания, копирования разделов, а также изменение их метки. Кроме того, можно протестировать диски на наличие поврежденных секторов и получить общую информацию о разделах.

Удобно, что впрограмме для основных операций предусмотрены пошаговые мастера с подсказками. Так, например, есть мастер копирования дисков, мастер расширения разделов, мастер переноса ОС на SSD или HDD, мастер конвертации FAT/FAT32 в NTFS и другие. Это поможет Вам разобраться с функционалом программы даже если ранее не сталкивались с подобными инструментами.

Важно, что все операции с дисками и разделами проходят без потери данных - не опасайтесь за утрату какой-то нужной информации. В целом, Partition Assistant очень качественно продуманное приложение во всех смыслах - от интерфейса до функциональных возможностей, позволяя легко и надежно управлять жесткими дисками.

Что нового в AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.1?
  • Поддержка создания дополнительных разделов Ext2/Ext3 на картах SD и USB устройствах флеш-памяти без форматирования.
  • Исправлено: проблемы с цифровым сертификатом EV для драйверов в Windows 10 Юбилейное обновление.
Скриншоты AOMEI Partition Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)86 / 24 718
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
 Программа AOMEI Partition Assistant отмечена редакцией SoftPortal.comВирусов нет в AOMEI Partition Assistant 6.0 (25 Декабрь 2015)

Отзывы о программе AOMEI Partition Assistant

Alex про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0 [07-01-2017]

Прога работает хорошо. Преобразовал диск в gpt без потерь и запустил свой старый добрый ноут)))))) Я доволен!
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Жека про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0 [04-10-2016]

Скачал прогу добавил памяти на винт не теряя данных хорошая прога и понятная
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cron про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0 [30-06-2016]

На ХР тоже идет.
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Егор про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0 [07-01-2016]

ШИКАРНО!
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дед Мазай про Partition Assistant Standard Edition 5.6.3 [22-06-2015]

Работает, реально выручила.
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