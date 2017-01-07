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Моя говорящая Анджела для Android

Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для Android

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Описание Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для AndroidОписание   Скачать Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для AndroidСКАЧАТЬ (86,2 Мб) Скриншоты Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для AndroidОтзывы (1)  
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4.44 из 5, всего оценок - 144
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.

Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.
 

Что нового в Моя говорящая Анджела 2.8.1.44 для Android?
  • СТИЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ: насладись сезоном волшебства с особым подарком.
  • НАКЛЕЙКИ С ГОВОРЯЩИМ ХЭНКОМ: собери наклейки с милашкой Хэнком, чтобы открыть тропическое платье.
  • ЗИМНИЙ ФОН: Этот праздничный фон принесёт тебе новогоднее настроение.
Скриншоты Моя говорящая Анджела:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 686
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Моя говорящая Анджела

кристина про Моя говорящая Анджела 1.8.3 для Android [28-10-2015]

1)Напиши это комментарий 6 играм!
2)Зайди на страничку Вконтакте
3)Нажми F7
4)И бац у вас 200 голосов
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