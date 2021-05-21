Говорящий кот Том Free для Android
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 57
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0.50 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 28 900 | Статистика
|Размер:
|52,44 Мб
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Говорящий кот Том Free – в городской подворотне обитает милый котик, готовый проводить вместе с вами дни напролет. Питомец повторит за вами все сказанное своим забавным голосом так, что вы не можете удержаться от смеха.
Если разговоры надоели, с Томом можно поиграть: попробуйте его погладить или постучать его по голове. Кота можно накормить вкусной едой или преподнести ему сюрприз в виде перца чили. Все веселье, происходящее с вами и Томом можно записать и делиться веселыми видео с друзьями.
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самат про Говорящий кот Том Free 2.1.1 для Android [25-12-2013]