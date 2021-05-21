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Говорящий кот Том Free для Android

Описание
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Оценка: 4.47/5 голосов - 57
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0.50 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 28 900 | Статистика
Размер:52,44 Мб
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Говорящий кот Том Free скриншот № 1
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Говорящий кот Том Free скриншот № 4

Говорящий кот Том Free – в городской подворотне обитает милый котик, готовый проводить вместе с вами дни напролет. Питомец повторит за вами все сказанное своим забавным голосом так, что вы не можете удержаться от смеха.

Если разговоры надоели, с Томом можно поиграть: попробуйте его погладить или постучать его по голове. Кота можно накормить вкусной едой или преподнести ему сюрприз в виде перца чили. Все веселье, происходящее с вами и Томом можно записать и делиться веселыми видео с друзьями. 

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Отзывы о программе Говорящий кот Том Free

самат про Говорящий кот Том Free 2.1.1 для Android [25-12-2013]

класс мне очень нравится
3 | 3 | Ответить

лиза про Talking Tom Cat 2.0.1 для Android [15-04-2013]

отличная игра
2 | 4 | Ответить

настя про Talking Tom Cat 2.0.1 для Android [08-03-2013]

отличная игрушка
2 | 3 | Ответить

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