Говорящий кот Том Free – в городской подворотне обитает милый котик, готовый проводить вместе с вами дни напролет. Питомец повторит за вами все сказанное своим забавным голосом так, что вы не можете удержаться от смеха.

Если разговоры надоели, с Томом можно поиграть: попробуйте его погладить или постучать его по голове. Кота можно накормить вкусной едой или преподнести ему сюрприз в виде перца чили. Все веселье, происходящее с вами и Томом можно записать и делиться веселыми видео с друзьями.