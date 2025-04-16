Assistant for War Thunder для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Gaijin Entertainment
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 773 | Статистика
|Размер:
|42.06 Мб
|СКАЧАТЬ
Assistant for War Thunder – информационный ресурс популярной онлайн-игры War Thunder для Android-устройств. Данное приложение позволит вам узнавать самые последние новости игры,приобретать трофеи и серебро, просматривать свой игровой профиль и достижения, статистические данные других игроков.
В новостном разделе можно ознакомиться с историей и характеристиками техники, узнать последнюю информацию о турнирах и победителях или посмотреть познавательное видео от игрового сообщества The ACES. В разделах «Радио Gaijin» и «Чат» вы сможете послушать музыку и пообщаться с другими любителями самолетов и танков.
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Отзывы о программе Assistant for War Thunder
Miragh750 про Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android [20-01-2017]
Честно сказать скачал из-за офицерского клуба. А так ничёшное приложение
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