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Assistant for War Thunder для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 773 | Статистика
Размер:42.06 Мб
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Assistant for War Thunder – информационный ресурс популярной онлайн-игры War Thunder для Android-устройств. Данное приложение позволит вам узнавать самые последние новости игры,приобретать трофеи и серебро, просматривать свой игровой профиль и достижения, статистические данные других игроков.

В новостном разделе можно ознакомиться с историей и характеристиками техники, узнать последнюю информацию о турнирах и победителях или посмотреть познавательное видео от игрового сообщества The ACES. В разделах «Радио Gaijin» и «Чат» вы сможете послушать музыку и пообщаться с другими любителями самолетов и танков.

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Отзывы о программе Assistant for War Thunder

Miragh750 про Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android [20-01-2017]

Честно сказать скачал из-за офицерского клуба. А так ничёшное приложение
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