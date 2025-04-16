Assistant for War Thunder – информационный ресурс популярной онлайн-игры War Thunder для Android-устройств. Данное приложение позволит вам узнавать самые последние новости игры,приобретать трофеи и серебро, просматривать свой игровой профиль и достижения, статистические данные других игроков.

В новостном разделе можно ознакомиться с историей и характеристиками техники, узнать последнюю информацию о турнирах и победителях или посмотреть познавательное видео от игрового сообщества The ACES. В разделах «Радио Gaijin» и «Чат» вы сможете послушать музыку и пообщаться с другими любителями самолетов и танков.