Android Studio - полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android. Разработчики этой оболочки (компания Google) внедрили весь необходимый инструментарий для удобного и качественного проектирования новых приложений и доработки существующих. Программа включает в себя такие компоненты как Android SDK, все версии операционки Android, эмулятор для запуска приложений, элементы тестирования и отладки программ.



Создавая новый проект, вам будет доступна полная структура приложения со всеми файлами, что позволяет более четко и продуманно организовать сам процесс разработки. Очень удобно реализован показ вносимых изменений и дополнений - визуально в реальном времени происходят преобразования в зависимости от заданных действий. Что немаловажно, программа позволяет делать разработку приложений для всех версий ОС Andriod (от 1.0 до 5.0) и для различных устройств - можно предварительно оценить внешний вид программы, например, под планшет или смартфон.

Что касается написания кода приложений, то и тут все грамотно продумано: есть удобная маркировка кода, которая позволит без труда ориентироваться в больших проектах. Кроме того, отдельные компоненты можно изменять простым перетаскиванием в другое нужное место, что значительно упрощает редактирование.



Стоит отметить, что платформа имеет инструмент Google Cloud Messaging. Эта функция позволяет настроить отправку push-уведомлений для приложений через облачные сервисы прямо на Android-устройство.



В целом, удобных и полезных качеств у Android Studio достаточно много, что по достоинству оценят Android-разработчики. Теперь перед релизом приложения можно действительно провести полноценное тестирование, проверив стабильность программы в разных режимах работы и при необходимости исправить недостатки.