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Skyscanner для iOS

Skyscanner 5.10 для iPhone, iPad

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Описание Skyscanner 5.10 для iPhone, iPadОписание   Скачать Skyscanner 5.10 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (98.5 Мб) Скриншоты Skyscanner 5.10 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Skyscanner 5.10 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Skyscanner 5.10 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний. Эта программа является своего рода уникальной онлайн накопительной базой информации о рейсах множества авиаперевозчиков со всего мира. Задайте город вылета и пункт назначения, определитесь с датой путешествия, есть возможность использовать функцию "туда и обратно" (обычно на такой заказ предоставляется скидка) и потерпите несколько секунд, пока идет поиск.

Чтобы лучше сориентироваться в полученных результатах, предусмотрена качественная система фильтров: по времени в пути, по цене билета, с пересадками или без, по времени вылета, по авиакомпаниям, по аэропортам и др.

После выбора нужного варианта, Вам покажут итоговое окошко со всеми основными деталями Вашего перелета. Здесь же можно изменить количество пассажиров: взрослые, дети, младенцы. Когда и с этим разобрались, Skyscanner перебросит Вас на сервис оплаты билетов. При этом какие-либо комиссии или дополнительные сборы отсутствуют - Вы платите только реальную стоимость перелета.

Из интересных дополнительных особенностей Skyscanner стоит выделить функцию "Везде" - она идеальна для ситуаций, когда хотите уехать, но не знаете куда. Указав пункт вылета, в пункте назначения выберите "Везде", и приложение ознакомит Вас с самыми интересными и выгодными предложениями на текущую дату.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Skyscanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 195
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Skyscanner

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