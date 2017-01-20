Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний. Эта программа является своего рода уникальной онлайн накопительной базой информации о рейсах множества авиаперевозчиков со всего мира. Задайте город вылета и пункт назначения, определитесь с датой путешествия, есть возможность использовать функцию "туда и обратно" (обычно на такой заказ предоставляется скидка) и потерпите несколько секунд, пока идет поиск.

Чтобы лучше сориентироваться в полученных результатах, предусмотрена качественная система фильтров: по времени в пути, по цене билета, с пересадками или без, по времени вылета, по авиакомпаниям, по аэропортам и др.

После выбора нужного варианта, Вам покажут итоговое окошко со всеми основными деталями Вашего перелета. Здесь же можно изменить количество пассажиров: взрослые, дети, младенцы. Когда и с этим разобрались, Skyscanner перебросит Вас на сервис оплаты билетов. При этом какие-либо комиссии или дополнительные сборы отсутствуют - Вы платите только реальную стоимость перелета.

Из интересных дополнительных особенностей Skyscanner стоит выделить функцию "Везде" - она идеальна для ситуаций, когда хотите уехать, но не знаете куда. Указав пункт вылета, в пункте назначения выберите "Везде", и приложение ознакомит Вас с самыми интересными и выгодными предложениями на текущую дату.