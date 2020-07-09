Skyscanner для Android

Skyscanner 7.18.1 для Android

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Описание Skyscanner 7.18.1 для AndroidОписание   Скачать Skyscanner 7.18.1 для AndroidСКАЧАТЬ (40,27 Мб) Скриншоты Skyscanner 7.18.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Skyscanner 7.18.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skyscanner 7.18.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний. Эта программа является своего рода уникальной онлайн накопительной базой информации о рейсах множества авиаперевозчиков со всего мира. Задайте город вылета и пункт назначения, определитесь с датой путешествия, есть возможность использовать функцию "туда и обратно" (обычно на такой заказ предоставляется скидка) и потерпите несколько секунд, пока идет поиск.

Чтобы лучше сориентироваться в полученных результатах, предусмотрена качественная система фильтров: по времени в пути, по цене билета, с пересадками или без, по времени вылета, по авиакомпаниям, по аэропортам и др.

После выбора нужного варианта, Вам покажут итоговое окошко со всеми основными деталями Вашего перелета. Здесь же можно изменить количество пассажиров: взрослые, дети, младенцы. Когда и с этим разобрались, Skyscanner перебросит Вас на сервис оплаты билетов. При этом какие-либо комиссии или дополнительные сборы отсутствуют - Вы платите только реальную стоимость перелета.

Из интересных дополнительных особенностей приложения стоит выделить функцию "Везде" - она идеальна для ситуаций, когда хотите уехать, но не знаете куда. Указав пункт вылета, в пункте назначения выберите "Везде", и приложение ознакомит Вас с самыми интересными и выгодными предложениями на текущую дату.

Что нового в Skyscanner 7.18.1 для Android?
  • Включите фильтр «бесплатная отмена» при поиске вашего отеля мечты и бронируйте без рисков. Многие отели позволяют отменить бронирование за несколько дней до заезда. Даже если планы изменятся, вы ничего не потеряете.
Skyscanner
Skyscanner
Skyscanner
Skyscanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 945
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Skyscanner

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