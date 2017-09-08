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Калькулятор беременности для Android

Калькулятор беременности 1.76 для Android

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Описание Калькулятор беременности 1.76 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор беременности 1.76 для AndroidСКАЧАТЬ (6,95 Мб) Скриншоты Калькулятор беременности 1.76 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Калькулятор беременности 1.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор беременности 1.76 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор беременности - полезное приложение для Android, которое включает в себя калькулятор, календарь беременности и обратный отсчёт до даты родов. Программа предоставляет такую информацию, как:

  • информацию и иллюстрации для каждой недели беременности.
  • обратный отсчёт до даты родов (дни, часы, минуты, секунды).
  • среднюю частоту сердечных сокращений плода с визуализацией, соответствующей частоте (с 5-й недели).
  • средний вес плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).
  • средний рост плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).
  • предполагаемую дату родов.
  • дату зачатия.
  • первый день последнего менструального цикла (ПМЦ).
  • даты УЗИ воротниковой зоны.
  • даты тестов на пороки развития.
  • даты УЗИ анатомии плода.
  • даты 2-х часового теста на толерантность к глюкозе.
  • дату профилактики резус-конфликта.
  • визуальный прогресс беременности.
  • гестационный возраст, текущий триместр.

В настройках можно менять тёмную и светлую цветовые схемы.

Что нового в Калькулятор беременности 1.76 для Android?
  • Электронный шрифт для цифр больше не используется.
Скриншоты Калькулятор беременности:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 119
Разработчик
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Категории программыМедицина - Здоровье
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Отзывы о программе Калькулятор беременности

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