Калькулятор беременности 1.76 для Android
Калькулятор беременности – позволяет отслеживать весь цикл беременности от зачатия до родов. После введения в программу всех важных дат (дата зачатия, предполагаемая
Справочник лекарств 1.0.3 для Android
Справочник лекарств - приложение для Android, которое представляет собой простой в использовании справочник лекарств с огромным количеством препаратов, содержащий
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AgileBloodGas - утилита для вычисления кислотно-основного баланса артериальной крови
Инструкции к лекарствам 1.6 для Android
Инструкции к лекарствам - справочник, который содержит инструкции к лекарственным препаратам (всего более 15000 лекарств), в том числе данные из ГРЛС
Справочник заболеваний 2.0.6 для Android
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами
AgileMedCalc 1.4.0 для Android
AgileMedCalc - многофункциональный медицинский калькулятор, позволяющий расчитать семь медицинских показателей. Среди них есть расчет уровня глюкозы,