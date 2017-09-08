Калькулятор беременности - полезное приложение для Android, которое включает в себя калькулятор, календарь беременности и обратный отсчёт до даты родов. Программа предоставляет такую информацию, как:

информацию и иллюстрации для каждой недели беременности.

обратный отсчёт до даты родов (дни, часы, минуты, секунды).

среднюю частоту сердечных сокращений плода с визуализацией, соответствующей частоте (с 5-й недели).

средний вес плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).

средний рост плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).

предполагаемую дату родов.

дату зачатия.

первый день последнего менструального цикла (ПМЦ).

даты УЗИ воротниковой зоны.

даты тестов на пороки развития.

даты УЗИ анатомии плода.

даты 2-х часового теста на толерантность к глюкозе.

дату профилактики резус-конфликта.

визуальный прогресс беременности.

гестационный возраст, текущий триместр.

В настройках можно менять тёмную и светлую цветовые схемы.