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Gilisoft Video Converter для Windows

Gilisoft Video Converter 10.0.0

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Описание Gilisoft Video Converter 10.0.0Описание   Скачать Gilisoft Video Converter 10.0.0СКАЧАТЬ (18,93 Мб) Скриншоты Gilisoft Video Converter 10.0.0Скриншоты (8)   Статистика Gilisoft Video Converter 10.0.0Статистика   Отзывы о Gilisoft Video Converter 10.0.0Отзывы (0)  
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GiliSoft Video Converter - отличный конвертер самых разнообразных аудио и видео форматов между собой с некоторыми дополнительными и полезными функциями. Перечислять все поддерживаемые форматы смысла не имеет (их более 160), выделим лишь основные:

  • для видео - 3gp, asf, avi, divx, ,flv, m2ts, mov, mp4, m4v, mpeg, mpg, dat, mkv, rmvb, rm, ts, vob, wmv и др.
  • для аудио - mp3, mp4, m4a, wma, wav, ac3, dts и др.

GiliSoft Video Converter отличается очень простым интерфейсом и удобной настройкой. Выбираете в Вашей медиабиблиотеке нужный аудио или видео файл, определяетесь с выходным форматом, при необходимости вносите некоторые изменения в предустановки, указываете место сохранения и запускаете преобразование. Поддерживается пакетный режим: возьмите сразу несколько файлов с одинаковыми установками и запускайте конвертирование, наблюдая за прогрессом.

Что касается выходного формата, то в GiliSoft Video Converter встроено множество готовых шаблонов для того, чтобы интересующий Вас файл был адаптирован и качественно смотрелся на разных устройствах - iPod, iPhone, iPad, PSP, Zune, мобильный телефон, PVP, PDA, NDS, Apple TV, Xbox 360, PS3 и многие другие. При этом Вам не надо обладать глубокими познаниями в параметрах самого устройства - все основные настройки уже внесены.

Из дополнительных возможностей в программе присутствуют опции:

  • обрезка видеоролика (cut) для удаления лишних сюжетов,
  • изменение рабочей области видеокартинки (crop),
  • добавление эффектов на видеоряд (effect),
  • установка водяного знака (watermark),
  • подготовка субтитров (subtitle),
  • вращение видеоизображения (rotation).

В целом, GiliSoft Video Converter достаточно мощный полнофункциональный медиаконвертер, который рассчитан на использование даже неопытными пользователями, позволяя с легкостью делать нужные преобразования аудио и видео файлов.

Скриншоты Gilisoft Video Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыволяной знак на видео и не более 1 минуты аудио
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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