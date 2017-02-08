App Backup & Restore для Android

App Backup & Restore 6.1.0 для Android

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Описание App Backup & Restore 6.1.0 для AndroidОписание   Скачать App Backup & Restore 6.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,26 Мб) Скриншоты App Backup & Restore 6.1.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика App Backup & Restore 6.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о App Backup & Restore 6.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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App Backup & Restore - программа для резервного копирования и восстановления приложений для Android. Поможет вам создавать резервные копии приложений, сохранять их на SD-карту вашего устройства и восстанавливать в любой момент. Вы сможете создавать копии как одного приложения, так и нескольких за раз. Позволяет автоматически создавать копии всех установленных приложений сразу же, после установки.

Возможности App Backup & Restore:

  • Резервное копирование приложения на SD-карту
  • Пакетное резервное копирование
  • Резервное копирование Market ссылок для защищенных приложений (приложений, apk-файл из которых нельзя скопировать на SD-карту)
  • Восстановление приложений с SD-карты
  • Пакетное восстановление
  • Быстрое удаление
  • Сортировка приложения по названию, дате установки, размеру
  • Автоматическое резервное копирование при установке
  • Показ использования памяти
  • Multi версия резервного копирования
  • Поиск приложений в Google Play
  • Отправить apk-файл по электронной почте
  • Поделиться ссылкой на Google Play
  • Поддержка App2SD

Внимание! Приложение не может делать резервные копии данных или настроек приложений, делаются только резервные копии apk-файлов.

Скриншоты App Backup & Restore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 825
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление

Отзывы о программе App Backup & Restore

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