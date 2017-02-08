App Backup & Restore - программа для резервного копирования и восстановления приложений для Android. Поможет вам создавать резервные копии приложений, сохранять их на SD-карту вашего устройства и восстанавливать в любой момент. Вы сможете создавать копии как одного приложения, так и нескольких за раз. Позволяет автоматически создавать копии всех установленных приложений сразу же, после установки.
Возможности App Backup & Restore:
- Резервное копирование приложения на SD-карту
- Пакетное резервное копирование
- Резервное копирование Market ссылок для защищенных приложений (приложений, apk-файл из которых нельзя скопировать на SD-карту)
- Восстановление приложений с SD-карты
- Пакетное восстановление
- Быстрое удаление
- Сортировка приложения по названию, дате установки, размеру
- Автоматическое резервное копирование при установке
- Показ использования памяти
- Multi версия резервного копирования
- Поиск приложений в Google Play
- Отправить apk-файл по электронной почте
- Поделиться ссылкой на Google Play
- Поддержка App2SD
Внимание! Приложение не может делать резервные копии данных или настроек приложений, делаются только резервные копии apk-файлов.