App Backup & Restore для Android

App Backup & Restore 6.8.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание App Backup & Restore 6.8.3 для AndroidОписание   Скачать App Backup & Restore 6.8.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,29 Мб) Скриншоты App Backup & Restore 6.8.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика App Backup & Restore 6.8.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о App Backup & Restore 6.8.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

App Backup & Restore - программа для резервного копирования и восстановления приложений для Android. Поможет вам создавать резервные копии приложений, сохранять их на SD-карту вашего устройства и восстанавливать в любой момент. Вы сможете создавать копии как одного приложения, так и нескольких за раз. Позволяет автоматически создавать копии всех установленных приложений сразу же, после установки.

Возможности App Backup & Restore:

  • Резервное копирование приложения на SD-карту
  • Пакетное резервное копирование
  • Резервное копирование Market ссылок для защищенных приложений (приложений, apk-файл из которых нельзя скопировать на SD-карту)
  • Восстановление приложений с SD-карты
  • Пакетное восстановление
  • Быстрое удаление
  • Сортировка приложения по названию, дате установки, размеру
  • Автоматическое резервное копирование при установке
  • Показ использования памяти
  • Multi версия резервного копирования
  • Поиск приложений в Google Play
  • Отправить apk-файл по электронной почте
  • Поделиться ссылкой на Google Play
  • Поддержка App2SD

Внимание! Приложение не может делать резервные копии данных или настроек приложений, делаются только резервные копии apk-файлов.

App Backup & Restore
App Backup & Restore
App Backup & Restore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление
ТОП-сегодня раздела "Бекап и восстановление"
 

Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android

Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь,

Undeleter 4.86 для Android

Незаменимое приложение, которое пригодится в том случае, если вы случайно стерли фотографии, видео или другие важные файлы. Поддерживается большинство форматов

vCardIO 0.22 для Android

vCardIO - утилита для импорта/экспорта списка контактов в файл формата vCard (vcf). Файл сохраняется на карте памяти. Поддерживается стандарт vCard 1.2

Import Contacts 0.0.4 для Android

Import Contacts - утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая быстро и легко импортировать данные из файла в формате vCard в записную книгу контактов

Titanium Backup 8.4.0.2 для Android

Titanium Backup – инструмент для бэкапа данных на вашем устройстве. Создавайте резервные копии приложений и пользовательской информации, удаляйте стандартные или

SMS Archiver 1.0 для Android

SMS Archiver - с помощью этой утилиты вы сможете легко создать бекап всех SMS-собщений на вашем Android-смартфоне и выслать его на один или более электронных адресов

скачать Adguard

Отзывы о программе App Backup & Restore

Admin

Отзывов о программе App Backup & Restore 6.8.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 