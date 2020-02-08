App Backup & Restore - программа для резервного копирования и восстановления приложений для Android. Поможет вам создавать резервные копии приложений, сохранять их на SD-карту вашего устройства и восстанавливать в любой момент. Вы сможете создавать копии как одного приложения, так и нескольких за раз. Позволяет автоматически создавать копии всех установленных приложений сразу же, после установки.

Возможности App Backup & Restore:

Резервное копирование приложения на SD-карту

Пакетное резервное копирование

Резервное копирование Market ссылок для защищенных приложений (приложений, apk-файл из которых нельзя скопировать на SD-карту)

Восстановление приложений с SD-карты

Пакетное восстановление

Быстрое удаление

Сортировка приложения по названию, дате установки, размеру

Автоматическое резервное копирование при установке

Показ использования памяти

Multi версия резервного копирования

Поиск приложений в Google Play

Отправить apk-файл по электронной почте

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Поддержка App2SD

Внимание! Приложение не может делать резервные копии данных или настроек приложений, делаются только резервные копии apk-файлов.