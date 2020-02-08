App Backup & Restore

Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android
Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь,
Undeleter 4.86 для Android
Незаменимое приложение, которое пригодится в том случае, если вы случайно стерли фотографии, видео или другие важные файлы. Поддерживается большинство форматов
vCardIO 0.22 для Android
vCardIO - утилита для импорта/экспорта списка контактов в файл формата vCard (vcf). Файл сохраняется на карте памяти. Поддерживается стандарт vCard 1.2
Import Contacts 0.0.4 для Android
Import Contacts - утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая быстро и легко импортировать данные из файла в формате vCard в записную книгу контактов
Titanium Backup 8.4.0.2 для Android
Titanium Backup – инструмент для бэкапа данных на вашем устройстве. Создавайте резервные копии приложений и пользовательской информации, удаляйте стандартные или
SMS Archiver 1.0 для Android
SMS Archiver - с помощью этой утилиты вы сможете легко создать бекап всех SMS-собщений на вашем Android-смартфоне и выслать его на один или более электронных адресов