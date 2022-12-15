Wutsapper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.8.641 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LIMITED
|Категория:
|Бекап и восстановление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,13 Мб
Wutsapper - мобильное приложение, которое позволяет пользователям переносить данные WhatsApp, такие как сообщения, фотографии и видео, с одного устройства на другое. Это может быть полезно, если вы переходите на новый телефон и хотите перенести свои данные WhatsApp на новое устройство.
С самого начала приложение предлагает два типа процессов передачи файлов: с iPhone на Android и наоборот, с iPhone на Android. Убедитесь, что вы выбрали правильное приложение WhatsApp для использования, WhatsApp или WA Bussiness. Следующим шагом будет ввод логина WA, подключение к сервису и передача файлов.
Обе операционные системы можно использовать для совершения телефонных звонков, отправки текстов и загрузки приложений, но они не совместимы друг с другом с точки зрения их файловых систем и хранения данных. Это означает, что передача файлов с устройства Android на iPhone или наоборот может быть затруднена без использования стороннего программного обеспечения или приложений, особенно в случае определенных файлов, таких как файлы WhatsApp.
Пользоваться Wutsapper просто: достаточно выбрать папку, которую вы хотите обработать. Это папка видео, аудио, папка документов, WhatsApp Images или любая другая связанная с WhatsApp папка.
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