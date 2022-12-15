Wutsapper для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.8.641 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Бекап и восстановление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,13 Мб
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Wutsapper - мобильное приложение, которое позволяет пользователям переносить данные WhatsApp, такие как сообщения, фотографии и видео, с одного устройства на другое. Это может быть полезно, если вы переходите на новый телефон и хотите перенести свои данные WhatsApp на новое устройство.

С самого начала приложение предлагает два типа процессов передачи файлов: с iPhone на Android и наоборот, с iPhone на Android. Убедитесь, что вы выбрали правильное приложение WhatsApp для использования, WhatsApp или WA Bussiness. Следующим шагом будет ввод логина WA, подключение к сервису и передача файлов.

Обе операционные системы можно использовать для совершения телефонных звонков, отправки текстов и загрузки приложений, но они не совместимы друг с другом с точки зрения их файловых систем и хранения данных. Это означает, что передача файлов с устройства Android на iPhone или наоборот может быть затруднена без использования стороннего программного обеспечения или приложений, особенно в случае определенных файлов, таких как файлы WhatsApp.

Пользоваться Wutsapper просто: достаточно выбрать папку, которую вы хотите обработать. Это папка видео, аудио, папка документов, WhatsApp Images или любая другая связанная с WhatsApp папка.

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