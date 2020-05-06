DiskDigger

CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
NetQin Mobile Manager 4.2.46.20 для Android
NetQin Mobile Manager — приложение для Android, которое не только поможет справиться с нежелательными звонками и создать резервную копию контактов, но и спрячет всю
Undeleter 4.86 для Android
Незаменимое приложение, которое пригодится в том случае, если вы случайно стерли фотографии, видео или другие важные файлы. Поддерживается большинство форматов
Яндекс.Переезд 1.0 для Android
Яндекс.Переезд - приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко перенести контакты на новый смартфон. Для этого необходимо после инсталляции
SMS Backup & Restore 10.06.102 для Android
SMS Backup & Restore – приложение для создания резервных копий текстовых сообщений и журнала звонков. В автоматическом режиме можно устанавливать определенное время
10tracks Cloud Music Player 2.4.5 для Android
Загрузите вашу любимую музыку в 10tracks Cloud Music Player и слушайте ее на стационарном ПК, ноутбуке, а главное — на ваших Android-устройствах. Музыка будет