DiskDigger - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно быстро и легко восстановить потерянные и фото и изображения на карте памяти или внутренней памяти девайса. Программа будет незаменима в том случае если вы случайно удалили фото или отформатировали карту памяти.

Восстановленные файлы можно загрузить непосредственно на Google Drive, Dropbox или отправить по электронной почте. Также присутствует возможность сохранять файлы в другую локальную папку на вашем устройстве.

Примечание! В том случае если мобильное устройство не имеет root-доступа, DiskDigger выполнит ограниченное сканирование удаленных фотографий путем поиска кэша и миниатюр, тогда как с root-доступом поиск будет осуществляться по всей памяти устройства.