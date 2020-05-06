DiskDigger для Android

DiskDigger 1.0-2019-11-10 для Android

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Описание DiskDigger 1.0-2019-11-10 для AndroidОписание   Скачать DiskDigger 1.0-2019-11-10 для AndroidСКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты DiskDigger 1.0-2019-11-10 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика DiskDigger 1.0-2019-11-10 для AndroidСтатистика   Отзывы о DiskDigger 1.0-2019-11-10 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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DiskDigger - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно быстро и легко восстановить потерянные и фото и изображения на карте памяти или внутренней памяти девайса. Программа будет незаменима в том случае если вы случайно удалили фото или отформатировали карту памяти.

Восстановленные файлы можно загрузить непосредственно на Google Drive, Dropbox или отправить по электронной почте. Также присутствует возможность сохранять файлы в другую локальную папку на вашем устройстве.

Примечание! В том случае если мобильное устройство не имеет root-доступа, DiskDigger выполнит ограниченное сканирование удаленных фотографий путем поиска кэша и миниатюр, тогда как с root-доступом поиск будет осуществляться по всей памяти устройства.

Что нового в DiskDigger 1.0-2019-11-10 для Android?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшена стабильность
DiskDigger
DiskDigger
DiskDigger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление
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Отзывы о программе DiskDigger

Илья Павленко про DiskDigger 1.0-2018-06-24 для Android [13-07-2018]

Очень полезная и рабочая программа,восстанавливает файлы удалённые год назад особенно прикольно если вы купилм телефон б/у
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