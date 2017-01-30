Pushbullet для Android

Pushbullet 17.7.2 для Android

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Описание Pushbullet 17.7.2 для AndroidОписание   Скачать Pushbullet 17.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,57 Мб) Скриншоты Pushbullet 17.7.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Pushbullet 17.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pushbullet 17.7.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Pushbullet - очень удобное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко передавать всевозможные файлы, напоминания, списки задач, заметки, ссылки и пр. с настольного компьютера на мобильное устройство и обратно.

Отправка файлов и заметок с ПК осуществляется посредством веб-браузера, поэтому перед началом использования Pushbullet необходимо на домашней странице сервиса зарегистрироваться при помощи учетной записи Google, а также установить дополнение для используемого обозревателя, после чего мобильное устройство появляется в списке подключенных устройств.

Отправленные файлы, ссылки, списки, напоминания и фотографии, появятся в панели уведомлений телефона, как обычное входящее сообщение. Также присутствует возможность передавать данные на устройства своим друзьям (для этого у них также должна быть установлена программа Pushbullet).

Скриншоты Pushbullet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 447
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
 Программа Pushbullet отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Pushbullet

Admin

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