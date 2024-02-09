Smart Switch для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lexo Apps
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Smart Switch - это удобное и эффективное приложение для передачи файлов между устройствами. С его помощью вы можете быстро и безопасно обмениваться различными данными, такими как фотографии, видео, музыка, контакты и многое другое, между двумя устройствами через Wi-Fi, точку доступа и Bluetooth. Оно не требует подключения к Интернету, обеспечивая удобный обмен между старым и новым устройствами.
Основные возможности приложения Smart Switch:
- Быстрая передача данных между устройствами через Wi-Fi, точку доступа и Bluetooth.
- Передача различных типов файлов, включая фотографии, видео, музыку, документы и контакты.
- Возможность клонировать телефон и переносить все данные на новое устройство всего за несколько секунд.
- Удобный интерфейс и простое использование без необходимости копирования или сохранения данных.
В целом, Smart Switch - это идеальное решение для тех, кто хочет быстро и безопасно передавать данные между своими устройствами. Благодаря этому приложению вы можете легко обмениваться файлами и делать резервные копии данных, не теряя времени и без лишних хлопот.
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...
Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...
Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...
Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android...
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...
Отзывы о программе Smart Switch
Admin
Отзывов о программе Smart Switch 1.34 пока нет, можете добавить...