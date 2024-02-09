Smart Switch для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,6 Мб
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Smart Switch - это удобное и эффективное приложение для передачи файлов между устройствами. С его помощью вы можете быстро и безопасно обмениваться различными данными, такими как фотографии, видео, музыка, контакты и многое другое, между двумя устройствами через Wi-Fi, точку доступа и Bluetooth. Оно не требует подключения к Интернету, обеспечивая удобный обмен между старым и новым устройствами.

Основные возможности приложения Smart Switch:

  • Быстрая передача данных между устройствами через Wi-Fi, точку доступа и Bluetooth.
  • Передача различных типов файлов, включая фотографии, видео, музыку, документы и контакты.
  • Возможность клонировать телефон и переносить все данные на новое устройство всего за несколько секунд.
  • Удобный интерфейс и простое использование без необходимости копирования или сохранения данных.

В целом, Smart Switch - это идеальное решение для тех, кто хочет быстро и безопасно передавать данные между своими устройствами. Благодаря этому приложению вы можете легко обмениваться файлами и делать резервные копии данных, не теряя времени и без лишних хлопот.

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