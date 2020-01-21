SHAREit - îòëè÷íîå ïðèëîæåíèå äëÿ Android-óñòðîéñòâ, ïîçâîëÿþùåå óäîáíî îáìåíèâàòüñÿ ôàéëàìè ìåæäó ðàçëè÷íûìè äåâàéñàìè (ñìàðòôîíàìè, ïëàíøåòàìè, ñòàöèîíàðíûìè ÏÊ) íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè ïî Wi-Fi-ñåòè. Íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà êîëè÷åñòâî ïåðåäàâàåìûõ ôàéëîâ èëè îáúåì òðàôèêà - îáìåíèâàéòåñü ôàéëàìè êîãäà õîòèòå è êàê õîòèòå. Ïðè ýòîì ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ çíà÷èòåëüíî âûøå ÷åì ïî òåõíîëîãèÿì ÈÊ è äàæå Bluetooth, êîòîðàÿ ìîæåò äîñòèãàòü äî 20Má/ñ.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, SHAREit - êðîññ-ïëàòôîðìåííîå ïðèëîæåíèå, ÷òî ïîçâîëÿåò îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè ìåæäó óñòðîéñòâàìè íà ðàçíûõ ÎÑ - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ïðîñò: íà îäíîì èç óñòðîéñòâ ñîçäà¸òñÿ òî÷êà äîñòóïà Wi-Fi, íà êîòîðóþ ñ äðóãîãî äåâàéñà ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ ôàéëû ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ. Òàê ÷òî Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî óñòàíîâèòü ýòî ïðèëîæåíèå íà ñîîòâåòñòâóþùèé äåâàéñ, âûáèðàòü íóæíûå ôàéëû, ñâÿçàòüñÿ ñ íóæíûì óñòðîéñòâîì è âêëþ÷èòü ïåðåäà÷ó. Âîò è âñå - ïîëüçóéòåñü ñ íàñëàæäåíèåì.
Îäíèì ñëîâîì, òåïåðü äëÿ ïåðåäà÷è ëþáûõ ôàéëîâ (ôîòîãðàôèè, âèäåî, ìóçûêà, êîíòàêòû, ñîîáùåíèÿ, ïðèëîæåíèÿ è ò.ä.) íà äðóãîå óñòðîéñòâî íå íóæíû íè êàáåëÿ, íè êàêèå-òî äðóãèå ïðèñïîñîáëåíèÿ - SHAREit âñå ñäåëàåò áûñòðî è êîìôîðòíî.