uTorrent - мобильная версия одного из самых популярных torrent-клиентов, с помощью которого можно легко искать и загружать торренты непосредственно на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Приложение позволяет скачивать данные с высокой скоростью благодаря разделению файла на несколько частей и использованию многопоточности на основе протокола обмена данными BitTorrent.

Присутствует возможность подписываться на RSS каналы, воспроизводить загруженные медиафайлы, устанавливать ограничение на скорость загрузки и отдачи, вручную задавать папку сохранения файлов, указать номер порта TCP и пр.



Основные характеристики приложения: