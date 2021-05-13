uTorrent для Android
|Оценка:
|3.77/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BitTorrent, Inc.
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 17 999 | Статистика
|Размер:
|13,45 Мб
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uTorrent - мобильная версия одного из самых популярных torrent-клиентов, с помощью которого можно легко искать и загружать торренты непосредственно на смартфоны и планшеты под управлением Android.
Приложение позволяет скачивать данные с высокой скоростью благодаря разделению файла на несколько частей и использованию многопоточности на основе протокола обмена данными BitTorrent.
Присутствует возможность подписываться на RSS каналы, воспроизводить загруженные медиафайлы, устанавливать ограничение на скорость загрузки и отдачи, вручную задавать папку сохранения файлов, указать номер порта TCP и пр.
Основные характеристики приложения:
- современный, стильный и интуитивно понятный интерфейс,
- удобные загрузка и обмен файлов,
- отсутствие ограничения скорости загрузки данных,
- встроенные аудио и видео проигрыватели.
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Отзывы о программе uTorrent
Dorofeevich про uTorrent 6.1.7 для Android [20-10-2020]
Откровенно слабое приложение. Путаное управление, невнятный и графически плохо сделанный интерфейс. Может, в английской версии такого нет, но в русской строки накладываются одна не другую. Плюс рекламы выше крыши, будто у разработчиков это единственный источник дохода. Суммарно выше тройки не тянет. Хоть и не часто, но торренты под Андроидом качать приходится, потому заменил его на Flud
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