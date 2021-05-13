uTorrent для Android

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Оценка: 3.77/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 17 999 | Статистика
Размер:13,45 Мб
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uTorrent - мобильная версия одного из самых популярных torrent-клиентов, с помощью которого можно легко искать и загружать торренты непосредственно на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Приложение позволяет скачивать данные с высокой скоростью благодаря разделению файла на несколько частей и использованию многопоточности на основе протокола обмена данными BitTorrent.

Присутствует возможность подписываться на RSS каналы, воспроизводить загруженные медиафайлы, устанавливать ограничение на скорость загрузки и отдачи, вручную задавать папку сохранения файлов, указать номер порта TCP и пр.


Основные характеристики приложения:

  • современный, стильный и интуитивно понятный интерфейс,
  • удобные загрузка и обмен файлов,
  • отсутствие ограничения скорости загрузки данных,
  • встроенные аудио и видео проигрыватели.
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

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Отзывы о программе uTorrent

Dorofeevich про uTorrent 6.1.7 для Android [20-10-2020]

Откровенно слабое приложение. Путаное управление, невнятный и графически плохо сделанный интерфейс. Может, в английской версии такого нет, но в русской строки накладываются одна не другую. Плюс рекламы выше крыши, будто у разработчиков это единственный источник дохода. Суммарно выше тройки не тянет. Хоть и не часто, но торренты под Андроидом качать приходится, потому заменил его на Flud
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