TorrServe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.86_18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|YouROK
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,83 Мб
|СКАЧАТЬ
TorrServe - удобный в использовании сервис для онлайн просмотра торрент-файлов, а также загрузки файлов из .torrent или .magnet ссылок на свое мобильное устройство. Благодаря данному приложению можно смотреть торренты с HD VideoBox и подобных каталогизаторов. Достаточно из контекстного меню выбрать запуск с помощью TorrServe (добавить торрент в базу и начать показ или просто играть).
При первом запуске необходимо установить серверную часть, а в настройках указать размер кеша, размер буфера предварительной загрузки, количество постоянных соединений с торрент клиентами, а также ограничение скорости загрузки/отдачи.
Также в настройках TorrServe TV присутствует возможность выбрать свой плеер (поддерживается большинство популярных плееров: Vimu, VLC, MX Player, BSP, Kodi и т.п.).
Особенности приложения TorrServe:
- Удобное скачивание любых торрентов.
- Возможность просматривать торренты онлайн, без необходимости загрузки их в память устройства.
- Простота в использовании приложения.
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...
Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для...
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...
BitTorrent - приложение для скачивания торрентов прямо на Android-смартфон или планшет...
FrostWire - популярный торрен-клиент и "облачный" загрузчик для Android. Представляет собой смесь...
Portal - очень полезное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, с помощью которого...
Отзывы о программе TorrServe
Admin
Отзывов о программе TorrServe 1.2.86_18 пока нет, можете добавить...