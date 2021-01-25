TorrServe для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.86_18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,83 Мб
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TorrServe - удобный в использовании сервис для онлайн просмотра торрент-файлов, а также загрузки файлов из .torrent или .magnet ссылок на свое мобильное устройство. Благодаря данному приложению можно смотреть торренты с HD VideoBox и подобных каталогизаторов. Достаточно из контекстного меню выбрать запуск с помощью TorrServe (добавить торрент в базу и начать показ или просто играть).

При первом запуске необходимо установить серверную часть, а в настройках указать размер кеша, размер буфера предварительной загрузки, количество постоянных соединений с торрент клиентами, а также ограничение скорости загрузки/отдачи.

Также в настройках TorrServe TV присутствует возможность выбрать свой плеер (поддерживается большинство популярных плееров: Vimu, VLC, MX Player, BSP, Kodi и т.п.).

Особенности приложения TorrServe:

  • Удобное скачивание любых торрентов.
  • Возможность просматривать торренты онлайн, без необходимости загрузки их в память устройства.
  • Простота в использовании приложения.
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