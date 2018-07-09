Отзывы о программе Victoria Sergio Если программа совсем не захочет работать, будет писать типа, "Drive error!"б "privileged instruction" и т.д., то посмотрите вот это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=CQjWpiye-iY

после этого проблем с этой программой точно не будет. Только не забудьте в STANDARD выбрать необходимый для проверки диск и при необходимости нажать PASSPORT. (Даже на самом умирающем диске и на самой непонятно откуда взятой вами Windows 7 x64 программа будет работать...)

1 | 15 | Ответить Sergio Какие все-таки чудаки на букву "м" есть люди, которые строят из себя круты спецов и пишущих разную хрень типа:

"Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру..."



Вот есть хороша статья про эту прогу: http://useroff.com/kak-proverit-zhestkij-disk-na-oshibki.html, там есть, кстати и хорошее видео, которое можно найти и на ютубе, но вот точный адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vuh6_b5LhCI

1 | 8 | Ответить Alex_UA Изучайте матчать.

Почему из 120

получались 100 и наоборот.

Да поточто блин имет неразмеченную и свою

резервную область.Из воздуха обёмы не увеличиваються.

А для тестов и для некоторых манипуляций отличнийшая софтина.

| 2 | Ответить Андрей Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру. Если вы не умеете пользоваться Словарем, гуглом и тд и тп. Вам она не нужна отнесите тому кто умеет. Так же для недовольных отсутствием нормальной документации (развернутой) Засуньте себе это недовольство в анальный проход, программа бесплатная и она такая как есть и спасибо Автору что есть!

3 | 12 | Ответить Юрий Выдаёт Get drive passport: Drive error! и вверху Passport error. Это пиз...ц винту?

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