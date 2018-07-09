Victoria для Windows

Victoria 4.56b

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Описание Victoria 4.56bОписание   Скачать Victoria 4.56bСКАЧАТЬ (597 Кб) Скриншоты Victoria 4.56bСкриншоты (5)   Статистика Victoria 4.56bСтатистика   Отзывы о Victoria 4.56bОтзывы (93)  
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4.34 из 5, всего оценок - 475
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Victoria - многофункциональный комплекс для тестирования, диагностики, ремонта и настройки параметров винчестера на низком уровне. Программа позволяет производить тестирование HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей под Windows через API и порты.

Возможности программы:

  • Вывод полной технической информации о накопителе;
  • Работа с диском через порты;
  • Поддержка IDE/SATA контроллеров;
  • 9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
  • Создание и запись образа диска;
  • Проверка памяти и интерфейса HDD;
  • Бенчмарк-функции;
  • Дефектоскоп поверхности;
  • Низкоуровневое форматирование HDD;
  • Обнаружение и cкрытие дефектов;
  • Управление акустическим шумом;
  • Управление парольной защитой;
  • Удобный SMART-монитор;
  • Возможность изменения объема HDD;
  • Просмотр информации о логических разделах через порты;
  • Возможность работы под DOS/Win 9x/NT/XP;
  • Встроенный файловый менеджер;
  • Встроенная справочная система;
  • Адаптировано к ноутбукам;
  • Прилагается более описания на русском языке.
Скриншоты Victoria:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)51 / 1 043 965
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Victoria

Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]

Если программа совсем не захочет работать, будет писать типа, "Drive error!"б "privileged instruction" и т.д., то посмотрите вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CQjWpiye-iY
после этого проблем с этой программой точно не будет. Только не забудьте в STANDARD выбрать необходимый для проверки диск и при необходимости нажать PASSPORT. (Даже на самом умирающем диске и на самой непонятно откуда взятой вами Windows 7 x64 программа будет работать...)
1 | 15 | Ответить

Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]

Какие все-таки чудаки на букву "м" есть люди, которые строят из себя круты спецов и пишущих разную хрень типа:
"Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру..."

Вот есть хороша статья про эту прогу: http://useroff.com/kak-proverit-zhestkij-disk-na-oshibki.html, там есть, кстати и хорошее видео, которое можно найти и на ютубе, но вот точный адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vuh6_b5LhCI
1 | 8 | Ответить

Alex_UA про Victoria 4.46b [21-02-2017]

Изучайте матчать.
Почему из 120
получались 100 и наоборот.
Да поточто блин имет неразмеченную и свою
резервную область.Из воздуха обёмы не увеличиваються.
А для тестов и для некоторых манипуляций отличнийшая софтина.
| 2 | Ответить

Андрей про Victoria 4.46b [02-02-2017]

Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру. Если вы не умеете пользоваться Словарем, гуглом и тд и тп. Вам она не нужна отнесите тому кто умеет. Так же для недовольных отсутствием нормальной документации (развернутой) Засуньте себе это недовольство в анальный проход, программа бесплатная и она такая как есть и спасибо Автору что есть!
3 | 12 | Ответить

Юрий про Victoria 4.46b [20-07-2016]

Выдаёт Get drive passport: Drive error! и вверху Passport error. Это пиз...ц винту?
10 | 62 | Ответить

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