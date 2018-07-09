Victoria - многофункциональный комплекс для тестирования, диагностики, ремонта и настройки параметров винчестера на низком уровне. Программа позволяет производить тестирование HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей под Windows через API и порты.
Возможности программы:
Вывод полной технической информации о накопителе;
Работа с диском через порты;
Поддержка IDE/SATA контроллеров;
9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
Создание и запись образа диска;
Проверка памяти и интерфейса HDD;
Бенчмарк-функции;
Дефектоскоп поверхности;
Низкоуровневое форматирование HDD;
Обнаружение и cкрытие дефектов;
Управление акустическим шумом;
Управление парольной защитой;
Удобный SMART-монитор;
Возможность изменения объема HDD;
Просмотр информации о логических разделах через порты;
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере
Отзывы о программе Victoria
Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]
Если программа совсем не захочет работать, будет писать типа, "Drive error!"б "privileged instruction" и т.д., то посмотрите вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CQjWpiye-iY
после этого проблем с этой программой точно не будет. Только не забудьте в STANDARD выбрать необходимый для проверки диск и при необходимости нажать PASSPORT. (Даже на самом умирающем диске и на самой непонятно откуда взятой вами Windows 7 x64 программа будет работать...) 1 | 15 | Ответить
Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]
Какие все-таки чудаки на букву "м" есть люди, которые строят из себя круты спецов и пишущих разную хрень типа:
"Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру..."
Вот есть хороша статья про эту прогу: http://useroff.com/kak-proverit-zhestkij-disk-na-oshibki.html, там есть, кстати и хорошее видео, которое можно найти и на ютубе, но вот точный адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vuh6_b5LhCI 1 | 8 | Ответить
Alex_UA про Victoria 4.46b [21-02-2017]
Изучайте матчать.
Почему из 120
получались 100 и наоборот.
Да поточто блин имет неразмеченную и свою
резервную область.Из воздуха обёмы не увеличиваються.
А для тестов и для некоторых манипуляций отличнийшая софтина. | 2 | Ответить
Андрей про Victoria 4.46b [02-02-2017]
Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру. Если вы не умеете пользоваться Словарем, гуглом и тд и тп. Вам она не нужна отнесите тому кто умеет. Так же для недовольных отсутствием нормальной документации (развернутой) Засуньте себе это недовольство в анальный проход, программа бесплатная и она такая как есть и спасибо Автору что есть! 3 | 12 | Ответить
Юрий про Victoria 4.46b [20-07-2016]
Выдаёт Get drive passport: Drive error! и вверху Passport error. Это пиз...ц винту? 10 | 62 | Ответить