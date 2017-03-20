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Advanced Task Manager для Android

Advanced Task Manager 6.2.2 для Android

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Описание Advanced Task Manager 6.2.2 для AndroidОписание   Скачать Advanced Task Manager 6.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,61 Мб) Скриншоты Advanced Task Manager 6.2.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Advanced Task Manager 6.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Advanced Task Manager 6.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Advanced Task Manager - нужный и полезный менеджер процессов для ОС Android. Позволяет просматривать активные процессы в системе, "убивать" выбранные процессы, помогает освободить память и увеличить скорость работы, а также сохранить заряд батареи.

Оперативная память часто засоряется ненужными приложениями, запущенными в фоне, что отрицательно влияет на производительность системы в целом. Из-за этого система может работать нестабильно. Для таких целей и существуют менеджеры задач.

Особенности Advanced Task Manager:

  • Просмотр всех активных в системе процессов, включая скрытые.
  • Управление процессами и получение подробной информации по каждому из них.
  • "Убивает" выбранные процессы.
  • Не затрагивает приложение, когда "убивает" задачи.
  • Автоматически "убивает" заданные задачи при выключении экрана.
  • "Убивает" процессы по расписанию.
  • "Убивает" процессы при включении телефона.
  • Виджет, убивающий процессы одним нажатием.
  • Быстрое и безопасное удаление приложений.
  • Показывает уровень заряда батареи.
  • Улучшает энергосбережение.
Скриншоты Advanced Task Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач

Отзывы о программе Advanced Task Manager

Admin

Отзывов о программе Advanced Task Manager 6.2.2 для Android пока нет, можете добавить...

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