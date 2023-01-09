Quick System Info PRO — утилита для Android-смартфонов, с помощью которой можно просмотреть состояние процессора, памяти, свободной памяти, установленные приложения, активные процессы и состояние сети.

Активные процессы можно остановить прямо их программы. Для установленных приложений показывается объем занимаемой ими памяти. Отслеживая работающие программы вы не только оптимизируете работу аппарата, но и сберегаете заряд аккумулятора.