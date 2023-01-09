Quick System Info PRO для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Shawn Q.
|Категория:
|Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 525 | Статистика
|Размер:
|1,56 Мб
Quick System Info PRO — утилита для Android-смартфонов, с помощью которой можно просмотреть состояние процессора, памяти, свободной памяти, установленные приложения, активные процессы и состояние сети.
Активные процессы можно остановить прямо их программы. Для установленных приложений показывается объем занимаемой ими памяти. Отслеживая работающие программы вы не только оптимизируете работу аппарата, но и сберегаете заряд аккумулятора.
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Отзывы о программе Quick System Info PRO
Руслан про Quick System Info PRO 3.3.8 для Android [20-08-2014]