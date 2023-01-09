Quick System Info PRO для Android

Описание
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Оценка: 3.80/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 525 | Статистика
Размер:1,56 Мб
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Quick System Info PRO — утилита для Android-смартфонов, с помощью которой можно просмотреть состояние процессора, памяти, свободной памяти, установленные приложения, активные процессы и состояние сети.

Активные процессы можно остановить прямо их программы. Для установленных приложений показывается объем занимаемой ими памяти. Отслеживая работающие программы вы не только оптимизируете работу аппарата, но и сберегаете заряд аккумулятора. 

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Отзывы о программе Quick System Info PRO

Руслан про Quick System Info PRO 3.3.8 для Android [20-08-2014]

Нормально !!! Andr. 4.2.2
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