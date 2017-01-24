Википедия - официальное приложение для доступа к свободной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» с мобильных устройств, работающих под управлением Android. Программа дает возможность пользователю легко и удобно искать и читать интересующие статьи (доступно более 32 миллионов статей) на 280 языках, причем присутствует поддержка режима оффлайн (чтения статей без доступа к интернету).

Доступно сохранение понравившихся статей в Избранном с последующих быстрым доступом к ним, просмотр истории поиска, изменять шрифт и оформление, делиться интересными статьями с друзьями и многое другое. Кроме этого приложение позволяет осуществлять поиск статей, связанных с текущим местоположением пользователя.