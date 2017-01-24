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Википедия для Android

Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для Android

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Описание Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для AndroidОписание   Скачать Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для AndroidСКАЧАТЬ (17,45 Мб) Скриншоты Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для AndroidОтзывы (0)  
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Википедия - официальное приложение для доступа к свободной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» с мобильных устройств, работающих под управлением Android. Программа дает возможность пользователю легко и удобно искать и читать интересующие статьи (доступно более 32 миллионов статей) на 280 языках, причем присутствует поддержка режима оффлайн (чтения статей без доступа к интернету).

Доступно сохранение понравившихся статей в Избранном с последующих быстрым доступом к ним, просмотр истории поиска, изменять шрифт и оформление, делиться интересными статьями с друзьями и многое другое. Кроме этого приложение позволяет осуществлять поиск статей, связанных с текущим местоположением пользователя.

Скриншоты Википедия:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 739
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Википедия

Admin

Отзывов о программе Википедия 2.4.184-r-2016-12-14 для Android пока нет, можете добавить...

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