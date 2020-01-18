Kids Connect the Dots Lite

Brain Out 1.1.2 для Android
Достаточно необычная головоломка для Android, которая предлагает пользователю решать нестандартные задания, а также проверить свой уровень IQ и развить абстрактное
Tic Tac Toe Free 1.6 для Android
Сборник из пяти разновидностей всемирно известной и популярной игры в "крестики-нолики". Присутствует возможность выбора игрового поля (3х3, 4х4, 5х5, 6х6), а также
andr0gravity 1.21 для Android
andr0gravity - интересная логическая игра для Android, в которой вы должны помочь симпатичному дроиду выбраться из лабиринта. Управляется дроид с помощью трекбола,
Длинные нарды 5.65 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
Cellors 1.2 для Android
Cellors - живая, веселая логическая игра, суть которой соединять клетки, чтобы вырастить новых забавных существ, постепенно повышая свой уровень
Lines 3.2.4 для Android
Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного