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Kids Connect the Dots Lite для Android

Kids Connect the Dots Lite 3.4 для Android

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Описание Kids Connect the Dots Lite 3.4 для AndroidОписание   Скачать Kids Connect the Dots Lite 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (24,77 Мб) Скриншоты Kids Connect the Dots Lite 3.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kids Connect the Dots Lite 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kids Connect the Dots Lite 3.4 для AndroidОтзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Kids Connect the Dots Lite — увлекательная игра для детей, в которой вам предлагается соединить последовательно точки, в результате чего появится красивый рисунок.

В настройках можно выбрать метки для точек (цифры, буквы) и алфавит (русский, украинский, английский). Также можно настроить время появления подсказки для ребенка.

Игра поможет научиться распознавать буквы и цифры, а также ориентироваться в названиях животных и предметов. С игрой родители могут быть спокойны за досуг дошкольников, так как игра принесет не только развлечение, но и пользу. 

Kids Connect the Dots Lite
Kids Connect the Dots Lite
Kids Connect the Dots Lite
Kids Connect the Dots Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 710
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - другое
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Отзывы о программе Kids Connect the Dots Lite

Arsen про Kids Connect the Dots 1.5.6 для Android [05-07-2011]

Классная. помогает развитию малышей.
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