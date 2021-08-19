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ГДЗ: мой решебник для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,56 Мб
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ГДЗ: мой решебник - бесплатное приложение, позволяющее находить правильные ответы к любому учебному материалу, которое предлагает огромную базу правильно решенных ответов к абсолютно каждому школьному учебнику.

Огромное количество письменных и видео решений помогут ученику с 1 по 11 класс спокойно осилить любой учебный курс. Самые популярные предметы: математика, русский язык, английский язык, алгебра, физика, геометрия. Переведенные тексты с подробными решениями помогут даже в изучении иностранных языков.

Приложение может быть полезно как ученику, учителю, родителю ребёнка, так и обычному пользователю, пытающемуся вспомнить школьный материал, проверить свои знания и убедиться, что задание понято и выполнено верно, ну или быстро разобраться с нужной задачей. Постоянные обновления и улучшения приложения помогают всегда находиться в тренде. Доступно более 1500 решенных учебных материалов по различным предметам школьной программы.

Основные возможности программы ГДЗ: мой решебник:

  • Отсутствие рекламы.
  • Доступно более 1500 решенных учебных материалов по различным предметам школьной программы.
  • Возможность использовать решебники в оффлайн режиме.
  • Безлимитное добавление книг в закладки.
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