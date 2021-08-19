ГДЗ: мой решебник - бесплатное приложение, позволяющее находить правильные ответы к любому учебному материалу, которое предлагает огромную базу правильно решенных ответов к абсолютно каждому школьному учебнику.

Огромное количество письменных и видео решений помогут ученику с 1 по 11 класс спокойно осилить любой учебный курс. Самые популярные предметы: математика, русский язык, английский язык, алгебра, физика, геометрия. Переведенные тексты с подробными решениями помогут даже в изучении иностранных языков.

Приложение может быть полезно как ученику, учителю, родителю ребёнка, так и обычному пользователю, пытающемуся вспомнить школьный материал, проверить свои знания и убедиться, что задание понято и выполнено верно, ну или быстро разобраться с нужной задачей. Постоянные обновления и улучшения приложения помогают всегда находиться в тренде. Доступно более 1500 решенных учебных материалов по различным предметам школьной программы.

Основные возможности программы ГДЗ: мой решебник: