ГДЗ: мой решебник для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PE Kasko Dzmitry
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,56 Мб
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ГДЗ: мой решебник - бесплатное приложение, позволяющее находить правильные ответы к любому учебному материалу, которое предлагает огромную базу правильно решенных ответов к абсолютно каждому школьному учебнику.
Огромное количество письменных и видео решений помогут ученику с 1 по 11 класс спокойно осилить любой учебный курс. Самые популярные предметы: математика, русский язык, английский язык, алгебра, физика, геометрия. Переведенные тексты с подробными решениями помогут даже в изучении иностранных языков.
Приложение может быть полезно как ученику, учителю, родителю ребёнка, так и обычному пользователю, пытающемуся вспомнить школьный материал, проверить свои знания и убедиться, что задание понято и выполнено верно, ну или быстро разобраться с нужной задачей. Постоянные обновления и улучшения приложения помогают всегда находиться в тренде. Доступно более 1500 решенных учебных материалов по различным предметам школьной программы.
Основные возможности программы ГДЗ: мой решебник:
- Отсутствие рекламы.
- Доступно более 1500 решенных учебных материалов по различным предметам школьной программы.
- Возможность использовать решебники в оффлайн режиме.
- Безлимитное добавление книг в закладки.
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