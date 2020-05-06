Google Classroom 6.1.065.01.42 для Android
Бесплатный веб-сервис созданный Google для учебных заведений с целью упрощения создания, назначения и проверки заданий в электронном виде. Может использоваться
Библия. Современный перевод 1.10 для Android
Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает современный перевод Ветхого Завета и Нового Завета,
Favorite Quotes 1.7.5 для Android
Favorite Quotes - приложение, предоставляющее вам возможность ознакомиться с тысячами цитат известных людей. Цитаты распределены по авторам и категориям. Есть поиск,
Скорочтение 2.3.7 для Android
Откроете для себя удивительный мир скорочтения. Приложение предлагает уникальные тренажеры, которые помогут научиться быстро запоминать числа и слова, повысят
Афоризмы 1.4 для Android
Афоризмы - приложение для Android, которое представляет собой большую коллекцию разнообразных афоризмов на все случаи жизни. Программа содержит более 1500 афоризмов
EUNA 2.2 для Android
EUNA - приложение, содержащее гимны всех 27 стран, входящих в Евросоюз. Имеется мелодия каждого гимна и текст в переводе на английский язык