DAEMON Tools Pro - популярный инструмент для эмуляции оптических дисков и виртуализации приводов с дополнительными возможностями монтирования образов. В этой программе Вы можете настроить до 32 одновременно работающих виртуальных приводов в несколько кликов мышки, и точно также быстро смонтировать образы.

Через программу можно запустить практически любой образ оптического диска: .mdx, .mds/.mdf, .iso, .b5t, .b6t, .bwt, .ccd, .cdi, .bin/.cue, .ape/.cue, .flac/.cue, .nrg, .isz. Кроме того, здесь можно смонтировать еще и образы жестких дисков .vhd, и .vmdk, а также образы TrueCrypt и ZIP-архивов. Что же касается создания/конвертирования образов дисков, то любой выше указанный формат или CD/DVD/Blu-ray диск могут быть преобразованы в .mdf/*.mds, *.mdx, *.iso.

Помимо создания и монтирования образов, этот инструмент оснащен функцией записи образов на оптический диск. Перед записью образ можно изменить с помощью встроенного фирменного инструмента Image Editor.

В целом, DAEMON Tools Pro действительно удобен и понятен в управлении, есть мастер создания загрузочных дисков и образов, качественно реализован каталог образов, более продвинутые пользователи имеют возможность тонкой настройки функционала программы. Все это и делает данную программу одним из лучших приложений по работе с образами дисков и эмуляции оптических приводов.