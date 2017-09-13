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Живое Граффити для Android

Живое Граффити 1.2.4 для Android

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Описание Живое Граффити 1.2.4 для AndroidОписание   Скачать Живое Граффити 1.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,21 Мб) Скриншоты Живое Граффити 1.2.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Живое Граффити 1.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Живое Граффити 1.2.4 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Живое Граффити - отличное приложение для всех любителей рисования, уникальность которого в том, что по завершении работы над проектом вы можете посмотреть процесс создания картинки в виде мультфильма. Поверьте, выглядит очень эффектно и необычно. Такое граффити можно отправлять друзьям и близким людям, чтобы они насладились не просто готовым рисунком, но и увидели весь процесс его создания - от первых мазков до последнего штриха. Кстати, приложение очень удобно для создания видеоинструкций по овладению художественными техниками: записывайте и размещайте видео в социальных сетях или блогах.

Основные возможности Живое Граффити:

  • индивидуальная настройка толщины и интенсивности кисти,
  • доступна богатая цветовая палитра,
  • возможность увеличения отдельных фрагментов для тонкой проработки деталей,
  • отмена и повтор действия,
  • вращение холста по вертикали и горизонтали,
  • сохранение и отправка живого граффити в виде мультфильма по SMS или электронной почте, а также в социальные сети и сервисы,
  • тесная интеграция с ресурсом ВКонтакте.

Стоит также отметить, что приложение Живое Граффити по праву считается инструментом №1 для рисования в социальной сети VK.COM, набрав уже более 7 миллионов установок.

Что нового в Живое Граффити 1.2.4 для Android?
  • Интересные Живые Граффити.
  • Устранение некоторых ошибок.
Скриншоты Живое Граффити:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация
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Отзывы о программе Живое Граффити

олег про Живое Граффити 1.2.4 для Android [04-02-2015]

Проложение на 4.нету стирачки и удаления рисунка из помяти телефона.
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