Живое Граффити - отличное приложение для всех любителей рисования, уникальность которого в том, что по завершении работы над проектом вы можете посмотреть процесс создания картинки в виде мультфильма. Поверьте, выглядит очень эффектно и необычно. Такое граффити можно отправлять друзьям и близким людям, чтобы они насладились не просто готовым рисунком, но и увидели весь процесс его создания - от первых мазков до последнего штриха. Кстати, приложение очень удобно для создания видеоинструкций по овладению художественными техниками: записывайте и размещайте видео в социальных сетях или блогах.

Основные возможности Живое Граффити:

индивидуальная настройка толщины и интенсивности кисти,

доступна богатая цветовая палитра,

возможность увеличения отдельных фрагментов для тонкой проработки деталей,

отмена и повтор действия,

вращение холста по вертикали и горизонтали,

сохранение и отправка живого граффити в виде мультфильма по SMS или электронной почте, а также в социальные сети и сервисы,

тесная интеграция с ресурсом ВКонтакте.

Стоит также отметить, что приложение Живое Граффити по праву считается инструментом №1 для рисования в социальной сети VK.COM, набрав уже более 7 миллионов установок.