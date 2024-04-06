Lumyer для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.49 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Lumyer Inc.
|Категории:
|Анимация - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 547 | Статистика
|Размер:
|160,68 Мб
|СКАЧАТЬ
Lumyer – записывайте видео, делайте фотографии и превращайте их в удивительные произведения искусства. Выражайте свои эмоции с помощью более 100 эффектов, создавайте из фото GIF-анимации и делитесь ими в социальных сетях Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Используя приложение, вы превратите свои селфи в мини-шедевры и сможете загрузить на страницу Facebook прямо из программы.
Вся ваша коллекция фотографий может заметно преобразиться при использовании высококачественных фильтров. В приложении они разделены (зависит от контекста и темы фото) по категориям и количество их постоянно растет.
Удивите своих друзей новыми интерпретациями общих фотографий и выделяйтесь в социальных сетях уникальными профилями.
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Admin
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