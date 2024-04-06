Lumyer для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.49 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Анимация - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 547 | Статистика
Размер:160,68 Мб
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Lumyer – записывайте видео, делайте фотографии и превращайте их в удивительные произведения искусства. Выражайте свои эмоции с помощью более 100 эффектов, создавайте из фото GIF-анимации и делитесь ими в социальных сетях Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Используя приложение, вы превратите свои селфи в мини-шедевры и сможете загрузить на страницу Facebook прямо из программы.

Вся ваша коллекция фотографий может заметно преобразиться при использовании высококачественных фильтров. В приложении они разделены (зависит от контекста и темы фото) по категориям и количество их постоянно растет.

Удивите своих друзей новыми интерпретациями общих фотографий и выделяйтесь в социальных сетях уникальными профилями.

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