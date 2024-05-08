Sand Draw для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kalrom Systems LTD
|Категории:
|Анимация - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 534 | Статистика
|Размер:
|29.57 Мб
|СКАЧАТЬ
Sand Draw Free – с помощью приложения можно рисовать картинки на песчаном пляже. Потрясающая реалистичность доставит море удовольствие и создаст ощущение пребывания на берегу водоема.
Если рисунок вам не понравился, его всегда можно стереть его морскими волнами, для этого достаточно потрясти устройством или воспользоваться специальной кнопкой. Сохраненные рисунки можно отправлять друзьям из социальных сетей, а разблокировка контента позволит оставлять рисунки на марсе или огненной лаве.
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