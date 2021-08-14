Stickman: как рисовать мультики - отличное приложение, благодаря которому можно самостоятельно поэтапно создавать анимационные мультфильмы. С помощью приложения можно легко создать несколько кадров и анимировать их в собственный мультфильм. Достаточно сделать набросок, анимировать движущиеся слои и ваши персонажи оживут!

Благодаря данной программе, можно научиться анимировать мультфильмы и картинки как самый настоящий режиссер - использовать для рисования и создания графики встроенные инструменты, создавать анимацию из нескольких картинок и получить в итоге собственный анимационный комикс.

Особенности приложения Stickman: как рисовать мультики: