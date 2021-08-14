Stickman: как рисовать мультики для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appache Selection
|Категория:
|Анимация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Stickman: как рисовать мультики - отличное приложение, благодаря которому можно самостоятельно поэтапно создавать анимационные мультфильмы. С помощью приложения можно легко создать несколько кадров и анимировать их в собственный мультфильм. Достаточно сделать набросок, анимировать движущиеся слои и ваши персонажи оживут!
Благодаря данной программе, можно научиться анимировать мультфильмы и картинки как самый настоящий режиссер - использовать для рисования и создания графики встроенные инструменты, создавать анимацию из нескольких картинок и получить в итоге собственный анимационный комикс.
Особенности приложения Stickman: как рисовать мультики:
- Возможность самостоятельно создавать анимационные мультфильмы.
- Рисование и анимация комиксов в мультиках.
- Поэтапное рисование мультипликационного фильма при помощи кадров.
- Игры рисовалки: сделать анимацию и короткометражный мультфильм.
- Возможность создать гифку или мем из нескольких картинок.
- Создание мемов и мульт комиксов: оживите мемы средствами анимации.
- Приложение для создания графики.
Живое Граффити – приложение умеет записывать процесс создания рисунков и превращает его...
Sand Draw – оставляйте на песчаном пляже послания и рисунки и отправляйте их своим друзьям....
В этой коллекции анимированных GIF-файлов вы найдете картинки на различные темы: мемы,...
GIF Party – теперь из ваших «гифок» можно создавать анимированные GIF-коллажи. Для этого, вам...
Lumyer – анимационные эффекты изменят ваши фотографии и придадут им новый шарм....
Реализуйте свои творческие задатки с помощью приложения FlipaClip, которое позволяет...
Отзывы о программе Stickman: как рисовать мультики
Admin
Отзывов о программе Stickman: как рисовать мультики 3.17 пока нет, можете добавить...