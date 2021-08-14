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Stickman: как рисовать мультики для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анимация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,33 Мб
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Stickman: как рисовать мультики - отличное приложение, благодаря которому можно самостоятельно поэтапно создавать анимационные мультфильмы. С помощью приложения можно легко создать несколько кадров и анимировать их в собственный мультфильм. Достаточно сделать набросок, анимировать движущиеся слои и ваши персонажи оживут!

Благодаря данной программе, можно научиться анимировать мультфильмы и картинки как самый настоящий режиссер - использовать для рисования и создания графики встроенные инструменты, создавать анимацию из нескольких картинок и получить в итоге собственный анимационный комикс.

Особенности приложения Stickman: как рисовать мультики:

  • Возможность самостоятельно создавать анимационные мультфильмы.
  • Рисование и анимация комиксов в мультиках.
  • Поэтапное рисование мультипликационного фильма при помощи кадров.
  • Игры рисовалки: сделать анимацию и короткометражный мультфильм.
  • Возможность создать гифку или мем из нескольких картинок.
  • Создание мемов и мульт комиксов: оживите мемы средствами анимации.
  • Приложение для создания графики.
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