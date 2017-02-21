Hetman FAT Recovery для Windows

Hetman FAT Recovery 2.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hetman FAT Recovery 2.6Описание   Скачать Hetman FAT Recovery 2.6СКАЧАТЬ (13,99 Мб) Скриншоты Hetman FAT Recovery 2.6Скриншоты (5)   Статистика Hetman FAT Recovery 2.6Статистика   Отзывы о Hetman FAT Recovery 2.6Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hetman FAT Recovery - эффективная программа для восстановления удаленных файлов и данных, которые были утеряны после форматирования, ошибок файловой системы, вирусной атаки, сбоя диска или просто случайно стерты. Поддерживаются все версии файловой системы FAT. Этот инструмент может восстановить информацию с USB-накопителей, цифровых камер, различных типов карт памяти, жестких дисков и т.д.

Приложение работает со всеми тирами файлов не зависимо от типа сохраненной информации. Любой файл, удаленный в операционной системе Windows, будет успешно найден и возвращен пользователю. Цифровые изображения, текстовые документы, файлы настроек и листинги программ, сжатые архивы, всевозможные форматы видео и аудио файлов, электронные таблицы, презентации, базы данных, исполняемые файлы – вот далеко не полный список форматов, которые поддерживает программа.

В программу встроен HEX-редактор, благодаря которому Вы получите список секторов, где хранится содержимое файла. Для логических дисков HEX-редактор отображает адреса основного и дополнительного загрузочного сектора, а так же адреса и содержимое всех MFT-записей.

Удобно, что интерфейс приложения визуально напоминает стандартное окно «Проводника»: все удаленные файлы отображаются в той самой папке, в которой они находились. Восстановленный файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или выгружен на удаленный FTP-сервер.

Программа очень проста в использовании и не содержит сложных настроек, что позволяет использовать ее даже неопытным пользователям. Однако, если возникнут трудности, то на помощь Вам придет пошаговый мастер, и буквально в 3 действия Вы сможете выполнить все необходимые процедуры восстановления.

Что нового в Hetman FAT Recovery 2.6?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
Скриншоты Hetman FAT Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2000 руб.
Ограничение в работе программыне сохраняется восстановленный файл
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Вирусов нет в Hetman FAT Recovery 2.5 ( 2 Февраль 2016)

Отзывы о программе Hetman FAT Recovery

Admin

Отзывов о программе Hetman FAT Recovery 2.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

SUMo

Light Alloy

Weather Watcher Live

EMDB

AIMP

WavePad

USB Safely Remove

Free Download Manager

Screamer Radio

Adguard

The Bat! Home

Connectify

XviD4PSP

ACDSee

Балаболка

Calibre

Viber

WinSCP

Artweaver

Notepad++

 
 