Hetman FAT Recovery - эффективная программа для восстановления удаленных файлов и данных, которые были утеряны после форматирования, ошибок файловой системы, вирусной атаки, сбоя диска или просто случайно стерты. Поддерживаются все версии файловой системы FAT. Этот инструмент может восстановить информацию с USB-накопителей, цифровых камер, различных типов карт памяти, жестких дисков и т.д.

Приложение работает со всеми тирами файлов не зависимо от типа сохраненной информации. Любой файл, удаленный в операционной системе Windows, будет успешно найден и возвращен пользователю. Цифровые изображения, текстовые документы, файлы настроек и листинги программ, сжатые архивы, всевозможные форматы видео и аудио файлов, электронные таблицы, презентации, базы данных, исполняемые файлы – вот далеко не полный список форматов, которые поддерживает программа.

В программу встроен HEX-редактор, благодаря которому Вы получите список секторов, где хранится содержимое файла. Для логических дисков HEX-редактор отображает адреса основного и дополнительного загрузочного сектора, а так же адреса и содержимое всех MFT-записей.

Удобно, что интерфейс приложения визуально напоминает стандартное окно «Проводника»: все удаленные файлы отображаются в той самой папке, в которой они находились. Восстановленный файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или выгружен на удаленный FTP-сервер.

Программа очень проста в использовании и не содержит сложных настроек, что позволяет использовать ее даже неопытным пользователям. Однако, если возникнут трудности, то на помощь Вам придет пошаговый мастер, и буквально в 3 действия Вы сможете выполнить все необходимые процедуры восстановления.