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Jungle Heat для Android

Jungle Heat 1.11.7 для Android

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Описание Jungle Heat 1.11.7 для AndroidОписание   Скачать Jungle Heat 1.11.7 для AndroidСКАЧАТЬ (64,96 Мб) Скриншоты Jungle Heat 1.11.7 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Jungle Heat 1.11.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Jungle Heat 1.11.7 для AndroidОтзывы (4)  
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3.94 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
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Jungle Heat – генерал Блад узурпировал власть в джунглях и все запасы нефти и золота. Ваша первоочередная задача заключается в том, что бы наказать зарвавшихся мародеров и завладеть богатствами джунглей. Для этого придется развивать собственную базу и вступать в битвы со смертоносными войсками.

По мере прохождения игры, вы сможете превратить свою базу в неприступную крепость, улучшить здания и войска, а также собрать армию уникальных героев. Проверить силу своей армии можно с помощью личных и клановых турниров, или же слепой атаки на другого игрока.

Приложение сохраняет прогресс, так что для продолжения игры можно использовать другое устройство или социальную сеть, подробное описание функции находится в разделе «Другое устройство».

Что нового в Jungle Heat 1.11.7 для Android?
  • Скоро – Обсерватория вновь раскроет свои тайны! Завершите цепочки исследований, чтобы получить доступ к уникальному защитному сооружению.
  • Скоро – Эми-устройство! Это мощнейшее защитное сооружение увеличивает собственный урон по врагам с каждым выстрелом.
Скриншоты Jungle Heat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Стратегии

Отзывы о программе Jungle Heat

андреи про Jungle Heat 1.9.8 для Android [22-02-2016]

Почему я не могу ее установить после обновления так игра супер
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олеся про Jungle Heat 1.9.7 для Android [08-02-2016]

Добавьте обновление((( нигде не могу найти, кроме маркета. А что делать если он не поддерживается
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Денис про Jungle Heat 1.8.19 для Android [17-06-2015]

Огромное спасибо сайту за то, что здесь я смог очень быстро найти актуальную версию игры, на других подобных сайтах такого нет. Еще раз спасибо.
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/УгАдАй КтО / про Jungle Heat 1.8.18 для Android [20-05-2015]

Супер игра
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