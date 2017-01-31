Jungle Heat – генерал Блад узурпировал власть в джунглях и все запасы нефти и золота. Ваша первоочередная задача заключается в том, что бы наказать зарвавшихся мародеров и завладеть богатствами джунглей. Для этого придется развивать собственную базу и вступать в битвы со смертоносными войсками.

По мере прохождения игры, вы сможете превратить свою базу в неприступную крепость, улучшить здания и войска, а также собрать армию уникальных героев. Проверить силу своей армии можно с помощью личных и клановых турниров, или же слепой атаки на другого игрока.

Приложение сохраняет прогресс, так что для продолжения игры можно использовать другое устройство или социальную сеть, подробное описание функции находится в разделе «Другое устройство».