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Solar Activity Monitor Widget для Android

Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для Android

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Описание Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для AndroidОписание   Скачать Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,95 Мб) Скриншоты Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Solar Activity Monitor Widget - виджет для рабочего стола мобильных устройств на базе Android, который информирует пользователя о геомагнитной активности солнца (Planetary K-Indexes). Геомагнитная активность оказывает существенное влияние на самочувствие человека (обострение заболеваний, плохое самочувствие, головная боль и т.д.) а также на некоторые технические устройства (GPS датчики).

Используется следующая шкала геомагнитной активности:

  • К < 4 - Спокойно (Зеленая иконка солнца).
  • K = 4 - Повышенная активность (Желтая иконка солнца).
  • K > 4 - Шторм (Красная иконка солнца).

Для того чтобы просмотреть график активности, необходимо кликнуть на виджет.

Что нового в Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для Android?
  • Исправлен баг со внутренним обновлением данных.
Скриншоты Solar Activity Monitor Widget:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия - Биоритмы, сонники - Здоровье

Отзывы о программе Solar Activity Monitor Widget

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