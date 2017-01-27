Solar Activity Monitor Widget - виджет для рабочего стола мобильных устройств на базе Android, который информирует пользователя о геомагнитной активности солнца (Planetary K-Indexes). Геомагнитная активность оказывает существенное влияние на самочувствие человека (обострение заболеваний, плохое самочувствие, головная боль и т.д.) а также на некоторые технические устройства (GPS датчики).

Используется следующая шкала геомагнитной активности:

К < 4 - Спокойно (Зеленая иконка солнца).

K = 4 - Повышенная активность (Желтая иконка солнца).

K > 4 - Шторм (Красная иконка солнца).

Для того чтобы просмотреть график активности, необходимо кликнуть на виджет.