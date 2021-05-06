NASA для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.997 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NASA
|Категория:
|Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 764 | Статистика
|Размер:
|21,93 Мб
|СКАЧАТЬ
NASA App — приложение для Android от Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), которое предоставляет доступ к тысячам красивейших фотографий космоса, искусственных спутников, звезд и планет, различным видеоматериалам. Кроме этого вы сможете ознакомиться с планами разных программ, разрабатываемых NASA, посмотреть NASA TV.
Особенности приложения:
- Более 15 000 изображений.
- Самые последние новости и события.
- Потоковое NASA TV.
- Архив видео NASA.
- Детальная информация о текущих проектах NASA.
- Отслеживание Международной космической станции (МКС).
- Интерактивная карта Земли с большим количеством фотографий.
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