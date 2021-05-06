NASA для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.997 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 764 | Статистика
Размер:21,93 Мб
СКАЧАТЬ
NASA скриншот № 1
NASA скриншот № 2
NASA скриншот № 3
NASA скриншот № 4

NASA App — приложение для Android от Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), которое предоставляет доступ к тысячам красивейших фотографий космоса, искусственных спутников, звезд и планет, различным видеоматериалам. Кроме этого вы сможете ознакомиться с планами разных программ, разрабатываемых NASA, посмотреть NASA TV.

Особенности приложения:

  • Более 15 000 изображений.
  • Самые последние новости и события.
  • Потоковое NASA TV.
  • Архив видео NASA.
  • Детальная информация о текущих проектах NASA.
  • Отслеживание Международной космической станции (МКС).
  • Интерактивная карта Земли с большим количеством фотографий. 
ТОП-сегодня раздела "Астрономия"
 

скачать Star Walk KidsStar Walk Kids 2.0.9

Приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое в развлекательной форме...

скачать Star Chart (Звездная карта)Star Chart (Звездная карта) 4.2.2

Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по...

скачать Solar Activity Monitor WidgetSolar Activity Monitor Widget 3.4.3

Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого...

скачать NASANASA 1.74

NASA – для тех, кто увлекается астрономией и освоением космоса, американское агентство...

Отзывы о программе NASA

Admin

Отзывов о программе NASA 1.997 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв