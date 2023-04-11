Nightshift Stargazing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Waddensky Astronomy
|Категория:
|Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,65 Мб
Nightshift Stargazing - приложение, которое поможет вам наблюдать за вашими любимыми планетами, метеоритными потоками и объектами глубокого космоса. Nightshift - идеальное бесплатное приложение для ночного неба как для опытного астронома-любителя, так и для случайного наблюдателя.
Особенности Nightshift Stargazing:
- Условия и прогноз звезд во всем мире. Диаграмма сумерек показывает вам темноту, погоду и условия наблюдения в течение любой ночи. Получайте уведомления, когда условия для ваших любимых мест наблюдения подходят.
- Просматривайте ночное небо с помощью новой функции обзора неба и наблюдайте за планетами, объектами дальнего космоса и небесными явлениями в самый подходящий момент для их наблюдения. Увеличивайте масштаб, чтобы обнаруживать слабые объекты, и активируйте круги телрад, чтобы создавать карты искателя, чтобы быстро находить ваши любимые цели в телескоп.
- Астрономические события, видимые планеты, активные метеорные потоки, серебристые облака, фазы луны, противостояния, удлинения, лунные затмения, а также время восхода и захода прямо с панели инструментов приложения.
- Создайте базу данных ваших любимых мест для наблюдений, чтобы получать советы по поводу темноты, облачности и видимости небесных объектов.
- Показывает все видимые планеты на сегодняшний вечер и созвездия, в которых они находятся, чтобы быстро найти их на ночном небе. Календарь событий сообщает вам, когда именно произойдет следующее противостояние Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, чтобы вы могли легко спланировать сеансы планетарных наблюдений.
- Фазы Луны и лунные затмения.
- Более 15000 объектов дальнего космоса, включая полные каталоги Мессье, Колдуэлла, NGC и IC.
- Подробная информация обо всех небесных объектах, включая классификацию, яркость, угловой размер, расстояние и перекрестные ссылки с другими астрономическими каталогами.
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