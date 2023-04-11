Nightshift Stargazing - приложение, которое поможет вам наблюдать за вашими любимыми планетами, метеоритными потоками и объектами глубокого космоса. Nightshift - идеальное бесплатное приложение для ночного неба как для опытного астронома-любителя, так и для случайного наблюдателя.

Особенности Nightshift Stargazing: