Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие карты звездного неба. Перед началом использования программой необходимо ввести координаты вашего города (можно воспользоваться GPS-координатами), после чего Star Chart отобразит планеты, спутники, созвездия, которые находятся в зоне Вашей видимости.

База данных Star Chart включает в себя более 5000 звезд, порядка 90 созвездий, а также все объекты из каталога Мессье. Нажав на интересующий Вас объект, получите некоторую полезную информацию о нем, что расширит Ваш кругозор. На планеты и спутники Солнечной системы можно смотреть под разными углами - Вы увидите действительно потрясающие виды из космоса, которые можно наблюдать только в фантастических фильмах.

Присутствует возможность поиска нужных созвездий, планет и туманностей, поддерживается ночной и дневной режимы обзора, а также сообщения о предстоящих интересных астрономических явлениях и др.