Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие
AstroClock Lite 3.0.0 для Android
AstroClock Lite - бесплатная программа для Android, которая показывает астрономическое время дня, года и фазу луны в зависимости от введенных географических
NASA 1.74 для Android
NASA – для тех, кто увлекается астрономией и освоением космоса, американское агентство предлагает ознакомиться с огромной коллекцией фотографий и видео, узнать
Solar Activity Monitor Widget 3.4.3 для Android
Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого самочувствия или повлиять на точность работы электронных приборов. С
Streamer D 1.0.2 для Android
Streamer D - оригинальаня программа для Android-смартфонов, позволяющая попробовать себя в роли капитана настоящего космического корабля. В программе очень
Star Walk Kids 2.0.4.54 для Android
Приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое в развлекательной форме позволяет ребенку пошагово знакомиться с основами астрономии, знакомит