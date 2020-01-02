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Star Chart (Звездная карта) для Android

Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для Android

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Описание Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для AndroidОписание   Скачать Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (51,39 Мб) Скриншоты Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие карты звездного неба. Перед началом использования программой необходимо ввести координаты вашего города (можно воспользоваться GPS-координатами), после чего Star Chart отобразит планеты, спутники, созвездия, которые находятся в зоне Вашей видимости.

База данных Star Chart включает в себя более 5000 звезд, порядка 90 созвездий, а также все объекты из каталога Мессье. Нажав на интересующий Вас объект, получите некоторую полезную информацию о нем, что расширит Ваш кругозор. На планеты и спутники Солнечной системы можно смотреть под разными углами - Вы увидите действительно потрясающие виды из космоса, которые можно наблюдать только в фантастических фильмах.

Присутствует возможность поиска нужных созвездий, планет и туманностей, поддерживается ночной и дневной режимы обзора, а также сообщения о предстоящих интересных астрономических явлениях и др.

Star Chart (Звездная карта)
Star Chart (Звездная карта)
Star Chart (Звездная карта)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия - Астрология, астрономия
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Отзывы о программе Star Chart (Звездная карта)

asss про Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android [19-01-2017]

не полная... парят
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