Star Walk Kids для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Астрология, астрономия - Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 793 | Статистика
Размер:45,26 Мб
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Star Walk Kids скриншот № 4

Star Walk Kids - отличный способ интересно ответить ребенку на сложные детские вопросы о космосе, Солнечной системе, планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах.

Приложение позволяет пошагово изучать астрономию, знакомит ребенка с различными интересными фактами о космосе, озвученные профессиональными актерами. Присутствуют яркие запоминающиеся персонажи, веселое музыкальное сопровождение, множество интересных уровней, познавательные мультфильмы на космическую тематику и многое другое.

Ключевые особенности:

  • много интересной информации про звездное небо, планеты и спутники, звезды, созвездия и т.д.;
  • выдающиеся космические явления;
  • занимательные факты о космосе;
  • информация в легкодоступной форме;
  • забавная анимация и красочные иллюстрации.
Что нового в Star Walk Kids 2.0.9?
  • Оптимизация и исправление ошибок.
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