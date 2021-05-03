Star Walk Kids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VITO Technology
|Категории:
|Астрология, астрономия - Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 793 | Статистика
|Размер:
|45,26 Мб
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Star Walk Kids - отличный способ интересно ответить ребенку на сложные детские вопросы о космосе, Солнечной системе, планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах.
Приложение позволяет пошагово изучать астрономию, знакомит ребенка с различными интересными фактами о космосе, озвученные профессиональными актерами. Присутствуют яркие запоминающиеся персонажи, веселое музыкальное сопровождение, множество интересных уровней, познавательные мультфильмы на космическую тематику и многое другое.
Ключевые особенности:
- много интересной информации про звездное небо, планеты и спутники, звезды, созвездия и т.д.;
- выдающиеся космические явления;
- занимательные факты о космосе;
- информация в легкодоступной форме;
- забавная анимация и красочные иллюстрации.
- Оптимизация и исправление ошибок.
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