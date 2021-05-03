Star Walk Kids - отличный способ интересно ответить ребенку на сложные детские вопросы о космосе, Солнечной системе, планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах.

Приложение позволяет пошагово изучать астрономию, знакомит ребенка с различными интересными фактами о космосе, озвученные профессиональными актерами. Присутствуют яркие запоминающиеся персонажи, веселое музыкальное сопровождение, множество интересных уровней, познавательные мультфильмы на космическую тематику и многое другое.

Ключевые особенности: