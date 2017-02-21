Hetman Office Recovery - инструмент для восстановления утраченных или удаленных важных документов как с полностью работоспособных, так и повреждённых накопителей. В этой программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Кроме того, доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.

Программа восстанавливает документы и электронные таблицы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в и формате OpenOffice, поддерживая такие типы файлов как: DOC, DOCX, DOT, XLS, XLSX. Помимо документов Microsoft Word и Excel, утилита может помочь в восстановлении документов в формате OpenDocumet (пакеты Open Office, Libre и Star Office): ODT, ODS. Но и это еще не все: чтобы охватить наибольший сегмент офисной документации, разработчики приложения обеспечили поддержку файлов PDF, PDB, RTF, WPD и WRI.

Для восстановления документов с отформатированных и сбойных дисков Hetman Office Recovery использует специальную технологию «Контентного анализа». Данный алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. Данные анализируются на предмет поиска известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых можно определить тип файла. После обнаружения нужной последовательности, программа проводит ряд дополнительных анализов, чтобы убедиться, что найден именно файл нужного типа. Анализом заголовка файла определяется его длина. Таким образом, становится возможным восстановление информации с дисков с отсутствующей или сильно повреждённой файловой системой.

Работать с приложением очень легко и просто, специальные знания и навыки не требуются. В программе имеется пошаговый мастер-подсказчик, который поможет на каждом этапе восстановления: выбор диска (папки) сканирования, глубина анализа, определения формата файлов, место сохранения информации и т.д. Удобно, что после сканирования доступен предпросмотр найденных элементов, чтобы Вы могли убедиться в правильности восстанавливаемого файла. Кстати, файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или отправлен на удаленный FTP-сервер.

Одним словом, с этим инструментом Вы сможете вернуть "к жизни" важную для Вас офисную документацию, которая была утеряна в результате различных сбоев (повреждений) носителя или просто непреднамеренно удалена.