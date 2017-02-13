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Looney Tunes Dash для Android

Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android

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Описание Looney Tunes Dash 1.85.08 для AndroidОписание   Скачать Looney Tunes Dash 1.85.08 для AndroidСКАЧАТЬ (86,66 Мб) Скриншоты Looney Tunes Dash 1.85.08 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Looney Tunes Dash 1.85.08 для AndroidСтатистика   Отзывы о Looney Tunes Dash 1.85.08 для AndroidОтзывы (0)  
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Looney Tunes Dash – отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Багзом Банни, Дорожным Бегуном, Твити и другими персонажами Луни Тюнз. Пройдите все уровни и откройте новые карты, созданные по мотивам Луни Тюнз.

Looney Tunes Dash предложит вам:

  • Приключения в таких легендарных эпизодах, как "Раскрашенная долина", "Твити и соседи" и других.
  • Уникальные умения для каждого из персонажей для ускоренного бега.
  • Особые бонусы, позволяющие летать, как супергерой, сметать с пути все препятствия или притягивать монеты.
  • Возможность собирать коллекционные карты Луни Тюнз для вашего луни-альбома.
  • Розыгрыш других персонажей Луни Тюнз для получения большего количества монет и очков.
Что нового в Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android?
  • ""Быстрее молнии"" со Спиди и Сильвестром.
  • Andale! Присоединяйтесь к Спиди и Сильвестру в скоростной гонке по яркому Мехико в новом эпизоде.
  • Скрытая коллекция луни-карт.
Скриншоты Looney Tunes Dash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Looney Tunes Dash

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