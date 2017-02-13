Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 86,66 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Looney Tunes Dash – отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Багзом Банни, Дорожным Бегуном, Твити и другими персонажами Луни Тюнз. Пройдите все уровни и откройте новые карты, созданные по мотивам Луни Тюнз. Looney Tunes Dash предложит вам: Приключения в таких легендарных эпизодах, как "Раскрашенная долина", "Твити и соседи" и других.

Уникальные умения для каждого из персонажей для ускоренного бега.

Особые бонусы, позволяющие летать, как супергерой, сметать с пути все препятствия или притягивать монеты.

Возможность собирать коллекционные карты Луни Тюнз для вашего луни-альбома.

Розыгрыш других персонажей Луни Тюнз для получения большего количества монет и очков. Что нового в Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android?

""Быстрее молнии"" со Спиди и Сильвестром.

Andale! Присоединяйтесь к Спиди и Сильвестру в скоростной гонке по яркому Мехико в новом эпизоде.

Скрытая коллекция луни-карт. Скриншоты Looney Tunes Dash: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 140 Разработчик Zynga Последнее обновление 13.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Аркады и 2D Отзывы о программе Looney Tunes Dash Admin Отзывов о программе Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости