Looney Tunes Dash – отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Багзом Банни, Дорожным Бегуном, Твити и другими персонажами Луни Тюнз. Пройдите все уровни и откройте новые карты, созданные по мотивам Луни Тюнз.
Looney Tunes Dash предложит вам:
Приключения в таких легендарных эпизодах, как "Раскрашенная долина", "Твити и соседи" и других.
Уникальные умения для каждого из персонажей для ускоренного бега.
Особые бонусы, позволяющие летать, как супергерой, сметать с пути все препятствия или притягивать монеты.
Возможность собирать коллекционные карты Луни Тюнз для вашего луни-альбома.
Розыгрыш других персонажей Луни Тюнз для получения большего количества монет и очков.
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