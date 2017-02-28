Easy2Boot - инструмент для создания мультизагрузочных флешек, которые могут содержать в себе любой дистрибутив, LiveCD или образ дискеты. Easy2Boot работает в тесной связке с приложением для создания загрузочных накопителей RMPrepUSB, которое уже должно быть установлено на Вашем компьютере.

После загрузки архива Easy2Boot, распаковывать его не обязательно: найдите файл _ISO\docs\Make_E2B_USB_Drive.cmd и запустите его. При этом, если Вы использовали портативную версию RMPrepUSB, то нужно будет указать путь к папке RMPrepUSB. Выберите нужный накопитель из списка, отформатируйте его и определитесь с файловой системой

Здесь обратите внимание. При выборе FAT32 флешка грузится в UEFI без проблем, но не поддерживаются файлы более 4 Гб. А если использовать NTFS, то не поддерживается UEFI, но можно работать с большими по размеру файлами. Т.е. если Ваши образы весят меньше 4 Гб каждый, то смело выбирайте FAT32. С NTFS немного сложнее, а именно - флешка в UEFI не загрузится. В этом случае поступают так: грузятся на BIOS, а потом выбирают образ для UEFI, при этом Easy2Boot перепишет весь MBR флешки и она будет загружаться в UEFI.

Теперь зайдите на свой накопитель - Вам стали доступны файлы и папка _ISO:

ANTIVIRUS - для образов антивирусных LIveCD.

AUTO - размещается любой образ в подпапку с нужным названием (к примеру, по пути Ubuntu\My_Ubuntu_Distro.iso)

LINUX - любой Лунксовый образ будет в этой папке.

MAINMENU - образ из этой папки и появится в главном меню Grub4DOS при загрузке.

UTILITIES - образы дискет.

UTILITIES_MEMTEST - также для образов дискет.

WIN - здесь размещайте образы, подготовленные для загрузки в UEFI.

WINDOWS - для каждого семейства Windows нужно положить образ в соответствующую ему подпапку.

Далее запускайте RMPrepUSB, выбирайте накопитель в списке и жмите Ctrl+F2 - через некоторое время у Вас готова полностью рабочая мультизагрузочная флешка.