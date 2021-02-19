RMPrepUSB для Windows

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Оценка: 4.15/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.745 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Boot менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):7 / 21 373 | Статистика
Размер:9,54 Мб
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RMPrepUSB - продвинутый инструмент для создания переносной загрузочной флешки с установочным дистрибутивом операционной системы Windows. Приложение позволяет создавать пакеты операционки для запуска их в MS-DOS, FreeDOS, WinPE 1, 2 или 3, BartPE, XP, Vista, Win 7, а также Linux.

Перед созданием Boot-флешки программа предварительно отформатирует Ваш USB-диск. Также есть возможность (при необходимости) поделить накопитель на разделы и очистить нужную часть нулями. Утилита RMPrepUSB позволяет работать с различными файловыми системами - FAT 16, FAT-32, NFTS и другими. Очень полезно, что с помощью RMPrepUSB можно выполнять различные диагностические операции: провести тест скорости чтения с флешки, получить информацию о диске, очистить диск, просканировать качество носителя для выявления повреждённых или нерабочих участков и другое.

RMPrepUSB имеет множество настроек, которые ориентированы в основном на опытных пользователей. Реализована и русская локализация, однако она не полноценна, так что новичкам придется немного повозиться с этим инструментом, прежде чем приступить к созданию загрузочной флешки и не "напортачить". Для этого на сайте разработчика предусмотрено несколько обучающих видеороликов, которые помогут разобраться что к чему.

В целом же, RMPrepUSB действительно эффективная и многофункциональная утилита для работы с загрузочными накопителями, которую по достоинству оценят прежде всего те пользователи, которые часто сталкиваются по роду своей деятельности с необходимостью установки/переустановки операционных систем и создания своих собственных дистрибутивов Windows.

Примечание. В связке с утилитой Easy2Boot приложение RMPrepUSB позволит создавать также и мультизагрузочные накопители.

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Отзывы о программе RMPrepUSB

Слава про RMPrepUSB 2.1.741 [18-07-2019]

Скачал,установил,и не запускается,выдает ошибку и закрывается. Хлам.
2 | 2 | Ответить

Леонид про RMPrepUSB 2.1.730 [03-08-2016]

Описание на Отлично! Скрипшоты ??
2 | 2 | Ответить

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