RMPrepUSB для Windows
|Оценка:
|4.15/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.745 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RMPrepUSB
|Категория:
|Boot менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 21 373 | Статистика
|Размер:
|9,54 Мб
|СКАЧАТЬ
RMPrepUSB - продвинутый инструмент для создания переносной загрузочной флешки с установочным дистрибутивом операционной системы Windows. Приложение позволяет создавать пакеты операционки для запуска их в MS-DOS, FreeDOS, WinPE 1, 2 или 3, BartPE, XP, Vista, Win 7, а также Linux.
Перед созданием Boot-флешки программа предварительно отформатирует Ваш USB-диск. Также есть возможность (при необходимости) поделить накопитель на разделы и очистить нужную часть нулями. Утилита RMPrepUSB позволяет работать с различными файловыми системами - FAT 16, FAT-32, NFTS и другими. Очень полезно, что с помощью RMPrepUSB можно выполнять различные диагностические операции: провести тест скорости чтения с флешки, получить информацию о диске, очистить диск, просканировать качество носителя для выявления повреждённых или нерабочих участков и другое.
RMPrepUSB имеет множество настроек, которые ориентированы в основном на опытных пользователей. Реализована и русская локализация, однако она не полноценна, так что новичкам придется немного повозиться с этим инструментом, прежде чем приступить к созданию загрузочной флешки и не "напортачить". Для этого на сайте разработчика предусмотрено несколько обучающих видеороликов, которые помогут разобраться что к чему.
В целом же, RMPrepUSB действительно эффективная и многофункциональная утилита для работы с загрузочными накопителями, которую по достоинству оценят прежде всего те пользователи, которые часто сталкиваются по роду своей деятельности с необходимостью установки/переустановки операционных систем и создания своих собственных дистрибутивов Windows.
Примечание. В связке с утилитой Easy2Boot приложение RMPrepUSB позволит создавать также и мультизагрузочные накопители.
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Отзывы о программе RMPrepUSB
Слава про RMPrepUSB 2.1.741 [18-07-2019]
Скачал,установил,и не запускается,выдает ошибку и закрывается. Хлам.
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